Com fim de jogo emocionante, Bulls vence Hawks e embola briga por playoffs na NBA

Com um fim de jogo emocionante no United Center, o Chicago Bulls arrancou a vitória do Atlanta Hawks e embolou de vez a briga na Conferência Leste pela classificação aos playoffs da NBA. Dois arremessos livres de Jimmy Butler, a 2,1 segundos do fim da partida, decretaram a vitória dos anfitriões, pelo placar de 106 a 104, na noite deste sábado.

Depois dos arremessos certeiros, que definiram o jogo, o Hawks ainda teve a chance de virar o marcador no limite, com uma tentativa de cesta de três pontos. Mas o arremesso de Hardaway Jr. parou no aro, trazendo alívio para a torcida presente no United Center.

Os dois pontos decisivos de Butler deixaram o Bulls com retrospecto de 37 vitórias e 39 derrotas, exatamente o mesmo do Miami Heat e do Indiana Pacers, embolando a disputa na Conferência Leste. No momento, o Bulls aparece em 7º lugar, seguido pelo Heat, ambos dentro da zona de classificação aos playoffs. O Pacers é o 9º colocado.

O cestinha do confronto entre Bulls e Hawks foi Butler, herói da partida, com 33 pontos. Ele ainda contribuiu com oito assistências. Mas não brilhou sozinho. Rajon Rodon conseguiu um "double-double" de 25 pontos e 11 rebotes. Do outro lado da quadra, o destaque foi o alemão Dennis Schroder, com 29 pontos.

Pela Conferência Oeste, o duelo de Los Angeles acabou com vitória do Clippers sobre o Lakers por 115 a 104, marcando a 800ª vitória do técnico Doc Rivers. O duelo também contou com registro histórico de Blake Griffin, tornando-se o primeiro jogador do Los Angeles Clippers a somar 10 mil pontos.

Com os 36 marcados na noite de domingo, ele chegou a marca de 10.034. Ele contribuiu também com oito rebotes. Chris Paul anotou um "double-double" de 29 pontos e 12 assistências. E, pelo Lakers, David Nwaba liderou a equipe com seus 19 pontos.

O Clippers é o quinto colocado, com 47 vitórias e 31 derrotas. Já o Lakers é o lanterna da Conferência, com 21 triunfos e 55 derrotas, exibindo a segunda pior campanha do campeonato até agora.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Los Angeles Clippers 115 x 104 Los Angeles Lakers

Chicago Bulls 106 x 104 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 121 x 111 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 117 x 123 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 130 x 117 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos deste domingo:

New York Knicks x Boston Celtics

Oklahoma City Thunder x Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Utah Jazz

New Orleans Pelicans x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Miami Heat x Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Golden State Warriors x Washington Wizards

Phoenix Suns x Houston Rockets

