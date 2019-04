Com Ferrari, Mick Schumacher 'estreia' na F-1 e fica em 2º em testes no Bahrein

A família Schumacher está de volta ao mundo da Fórmula 1. Nesta terça-feira, pilotando uma Ferrari, Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial Michael, fez a sua "estreia" na categoria durante o primeiro de testes no circuito de Sakhir, no Bahrein, onde no último final de semana foi realizada a segunda etapa da temporada de 2019. Sob olhares da mãe Corinna, o atual campeão da Fórmula 3 europeia apresentou um belo cartão de visita com o segundo melhor tempo do dia.

Em uma terça-feira atrapalhada por bastante chuva no deserto, que provocou duas paralisações no primeiro dia de testes coletivos, Mick Schumacher fez o seu melhor tempo em 1min29s976, já com pista seca. Só ficou atrás do holandês Max Verstappen, da Red Bull, que cravou 1min29s379 em um de seus últimos giros pela pista do Bahrein.

No treinamento, Mick Schumacher conseguiu completar 56 voltas, sendo que a maioria delas foi entre a primeira e a segunda interrupção por conta das chuvas. Verstappen deu 62 voltas, enquanto que o piloto que mais andou foi o inglês Lewis Hamilton, pentacampeão mundial e vencedor da corrida no último domingo, com 77 giros - ficou com o sexto melhor tempo do dia.

No último final de semana, o filho de Michael Schumacher estreou na Fórmula 2 no circuito de Sakhir, terminando em oitavo e sexto lugares nas duas corridas. O alemão também testará um carro da equipe Alfa Romeo (ex-Sauber) com motor Ferrari nesta quarta-feira.

O teste desta terça-feira na versão SF90 da Ferrari foi a primeira experiência de Mick Schumacher com um carro de Fórmula 1 moderno, embora ele tenha pilotado a Benetton que deu um título ao seu pai em 1994 no circuito de Spa-Francorchamps antes do GP da Bélgica de 2017.

Quem também participou do primeiro dia de testes coletivos no Bahrein foi Fernando Alonso. Pela primeira vez pilotando um carro de Fórmula 1 desde a aposentadoria da categoria no final do ano passado, o espanhol completou 64 voltas a bordo de uma McLaren como parte do programa de pneus da Pirelli. Ele ficou na 11.ª colocação, com o tempo de 1min32s207.

O Brasil também esteve na pista. Pietro Fittipaldi, piloto de testes da Haas, ficou com o 12.º lugar. O brasileiro teve a melhor volta em 1min32s708, sendo mais rápido apenas que as Williams do polonês Robert Kubica e do britânico George Russell e que a Toro Rosso do russo Daniil Kvyat.