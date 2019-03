Com falha de Donnarumma, Milan é superado pela Sampdoria fora de casa

A Sampdoria contou com uma falha clamorosa do goleiro Gianluigi Donnarumma para derrotar o Milan por 1 a 0 neste sábado, em casa, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, em duelo da 29ª rodada do Campeonato Italiano.

A derrota, a segunda consecutiva do Milan depois de um longo período invicto na competição, deixa o time na quarta colocação, a dois pontos da Inter, a terceira colocada que pode aumentar a vantagem caso vença a Lazio neste domingo. A Sampdoria subiu para a oitava posição, com 45 pontos.

Logo aos 33 segundos de jogo, Donnarumma recebeu recuo de bola da zaga e acertou o atacante francês Gregoire Defrel, que vinha em velocidade. A bola bateu no jogador e entrou direto no gol, para o lamento do goleiro, que pediu desculpas aos companheiros.

Liderado pelo veterano Fabio Quagliarella, de 36 anos, artilheiro do torneio com 21 gols, a Sampdoria teve inteligência para administrar a vantagem e foi beneficiada pela atuação pouco criativa do Milan, que mal ameaçou o gol de Audero no primeiro tempo.

Na etapa final, o técnico Gattuso, insatisfeito com o rendimento de seus jogadores, colocou o brasileiro Lucas Paquetá, que estava com a seleção brasileira, e o jovem Patrick Crutone em campo.

Os dois deram mais movimentação e dinâmica à equipe, mas não foi suficiente para conseguir o empate. Tudo o que o Milan conseguiu foi que o arbitro recorresse ao VAR para analisar um suposto lance de pênalti em Piatek. O juiz não apitou a penalidade e o Milan saiu de campo derrotado.