Com dores, Renato fica de fora dos relacionados do Santos para pegar Atlético-PR

O técnico Levir Culpi definiu nesta quarta-feira a lista de 18 jogadores relacionados do Santos para encarar o Atlético Paranaense, nesta quinta, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Nela não está o volante Renato, que ainda sente dores musculares e foi cortado da relação.

Renato sentiu um desconforto na coxa direita durante o segundo tempo da partida contra o Avaí, em Santa Catarina, no último domingo. Na ocasião, o volante foi substituído por Léo Cittadini. Ele realizou exame de imagem na tarde de segunda-feira e o diagnóstico dos médicos foi o de dor muscular (mialgia) no músculo adutor, sem lesão. Ele chegou a treinar nesta quarta, no CT Rei Pelé, mas voltou a sentir o incômodo e, por este motivo, foi vetado para o jogo da Libertadores.

O centroavante Ricardo Oliveira e o lateral-esquerdo Zeca voltam a defender a equipe na competição internacional. O camisa 9 se recuperou de contusão no tornozelo direito e pneumonia. Já o defensor voltou após artroscopia realizada no dia 12 de abril e, em seguida, sentiu dores na perna esquerda, que o afastou dos campos por mais de dois meses.

O meia Lucas Lima, o volante Yuri e o zagueiro David Braz estão de volta à equipe após cumprirem suspensão automática por terceiro cartão amarelo, no caso dos dois primeiros, e cartão vermelho, recebido pelo beque. Eles não atuaram no empate em 0 a 0 com o Avaí.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir

Zagueiros - David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo

Laterais - Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca

Meio-campistas - Alison, Jean Mota, Lucas Lima e Yuri

Atacantes - Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández

