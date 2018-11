Com dores no ombro, Vladimir é descartado e deixa Santos com dez desfalques

Cheio de desfalques para seu último compromisso na temporada, o Santos terá mais um problema para o duelo com o Sport, na Ilha Retiro, domingo, pela rodada final do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, ao divulgar a lista de relacionados para o duelo no Recife, o clube confirmou a ausência de Vladimir.

Na quinta-feira, o técnico Cuca havia adiantado que o goleiro receberia uma chance como titular na despedida santista da temporada, até pela indefinição sobre a permanência de Vanderlei para o próximo ano. Porém, Vladimir, que só disputou dois jogos em 2018, está com dores no ombro direito e foi descartado para o duelo com o Sport.

Vladimir é o décimo desfalque confirmado no Santos para o jogo de domingo. O técnico Cuca, que já não contava com os suspensos Dodô, Alison, Carlos Sánchez e Gabriel, também não poderá utilizar outros cinco atletas. São eles: o zagueiro Lucas Veríssimo, (lesão no joelho), os meias Bryan Ruiz (virose) e Anderson Ceará (lesão no ligamento cruzado do joelho), e os atacantes Bruno Henrique (lesão no joelho) e Derlis González (dores na coxa).

Com tantos problemas, a lista de relacionados do Santos terá várias novidades, sendo a principal delas o meia Lucas Lourenço, do time sub-17. Além disso, João Paulo e John Victor serão as opções de Cuca para a reserva de Vanderlei no confronto de domingo, também o último do treinador à frente da equipe.

A tendência é que Cuca escale o Santos com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Copete; Guilherme Nunes, Diego Pituca e Jean Mota; Arthur Gomes, Felippe Cardoso e Rodrygo.

Com 50 pontos, o Santos é o décimo colocado no Brasileirão e garantiu antecipadamente a classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana.

Confira a lista de relacionados por Cuca:

Goleiros: João Paulo, John Victor e Vanderlei.

Zagueiros: Gustavo Henrique, Kaique Rocha e Luiz Felipe.

Laterais: Daniel Guedes e Victor Ferraz.

Meio-campistas: Diego Pituca, Gabriel Calabres, Guilherme Nunes, Jean Mota, Lucas Lourenço, Renato e Yuri.

Atacantes: Arthur Gomes, Copete, Eduardo Sasha, Felippe Cardoso, Rodrygo e Yuri Alberto.