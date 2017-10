Com dores na panturrilha, Bruno Henrique desfalca Santos contra o Vitória

O Santos não poderá contar com o atacante Bruno Henrique no duelo desta segunda-feira com o Vitória, no Pacaembu, na conclusão da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O departamento médico do clube vetou o jogador, que não foi incluído pelo técnico Levir Culpi na lista de relacionados para o duelo.

Bruno Henrique deixou o jogo contra a Ponte Preta, na última quinta-feira, reclamando de dores na coxa direita. O problema até passou, mas agora o atacante está com um desconforto na panturrilha esquerda. E embora não esteja lesionado, ele não tem condições de encarar o Vitória.

Na sexta-feira e no sábado, Bruno Henrique ficou realizando trabalhos regenerativos na fisioterapia do CT Rei Pelé. Neste domingo, na véspera do duelo com o Vitória, Bruno Henrique até foi ao campo para treinar, mas voltou a reclamar de desconforto na panturrilha, sendo vetado pelos médicos do clube.

O substituto de Bruno Henrique, no entanto, ainda não está definido pelo técnico Levir Culpi. Arthur Gomes, que figurou no banco de reservas nas últimas partidas, é o principal candidato a ganhar uma oportunidade no setor ofensivo do Santos. Levir também pode escalar o meia Jean Mota mais adiantado ou promover a entrada do colombiano Vladimir Hernández, que perdeu espaço com o treinador.

Além de Bruno Henrique, o volante Renato, em fase final de recuperação dos edemas no tornozelo direito e no músculo bíceps femoral da coxa direita, também vai desfalcar o Santos diante do Vitória, assim como o lateral Victor Ferraz, que ainda trata de uma forte lombalgia.

Gustavo Henrique, Matheus Ribeiro, Vitor Bueno, Léo Cittadini e Nilmar seguem de fora. Assim, o Santos deve entrar em campo com a seguinte formação: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Ricardo Oliveira e Arthur Gomes (Jean Mota).

Com 48 pontos, o Santos ocupa o segundo lugar no Brasileirão, a dez do primeiro colocado Corinthians. Confira a lista de relacionados para o duelo com o Vitória:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe.

Laterais: Daniel Guedes, Orinho e Zeca.

Meio-campistas: Alison, Emiliano Vecchio, Jean Mota, Lucas Lima, Matheus Jesus, Matheus Oliveira, Serginho e Yuri.

Atacantes: Arthur Gomes, Jonathan Copete, Kayke, Lucas Crispim, Ricardo Oliveira e Vladimir Hernández.

Veja Também

Comentários