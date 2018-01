Com dores na coxa, Neymar desfalca PSG contra o Lyon no domingo

Com dores na coxa, Neymar não foi relacionado pelo técnico Unai Emery e desfalca o Paris Saint-Germain no clássico contra o Lyon neste domingo, no Stade des Lumières, pela 22ª rodada da competição. O craque brasileiro já havia ficado de fora do treino da última sexta-feira.

Neymar já parecia ter sentido um incômodo na goleada por 8 a 0 sobre o Dijon, na última quarta-feira, colocando as mãos na coxa e nas costelas. Na ocasião, ele foi o grande nome da partida ao marcar quatro gols e dar duas assistências, mas também foi criticado por se recusar a deixar Cavani bater um pênalti no final do jogo, o que provocou vaias da torcida.

Será a sétima ausência do astro em partidas do PSG no Campeonato Francês. Nas outras vezes, ele chegou a ficar de fora por causa de dores nas costas, suspensão por cartão amarelo e também foi poupado em duelos que antecederam partidas da Liga dos Campeões da Europa.

Mesmo fora de algumas partidas, Neymar faz, até aqui, uma das melhores temporadas de sua carreira. Em 23 jogos, marcou 24 gols e deu 14 assistências. No Francês, são 15 gols em 15 jogos.

Sem o brasileiro, a linha de ataque do PSG deverá ser formada por Di Maria, Mpabbé e Cavani. No meio, Unai Emery tem Verratti, Rabiot, Pastore, Draxler, Lo Celso e Nkunku como opções. Lucas Moura também fica de fora, mas por opção técnica do treinador. Pouco utilizado, ele deve deixar o time.

O PSG é o líder disparado do Campeonato Francês, com 56 pontos, nove a mais do que o Olympique de Marselha, que já atuou nesta rodada, e 11 a mais do que o próprio Lyon.