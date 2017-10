Com dois jogos decididos nos pênaltis, Copa Assomasul conhece os 2 primeiros semifinalistas

Maracaju (branco) e Porto Murtinho (azul) se enfrentaram - Edson Ribeiro

Com jogos equilibrados e bem disputados, a 14ª edição da Copa Assomasul conheceu no sábado (21), em Maracaju, seus dois primeiros semifinalistas. Itaquiraí e o time anfitrião saíram de campo com o passaporte carimbado em busca do título da competição.

Porto Murtinho empatou em 0 a 0 com Juti no primeiro confronto da manhã e a decisão então foi para os pênaltis, uma vez que o regulamento exige um vencedor em cada partida disputada. Na cobrança das penalidades máximas, Juti venceu Porto Murtinho por 9 gols a 8 e complicou a vida do adversário na luta por uma das duas vagas em disputa.

O segundo jogo também não foi diferente. Muito equilíbrio e empate no tempo normal. Desta vez, porém, em 1 a 1. Sérgio Augusto marcou para Bela Vista e Jeferson Damasceno fez para Itaquiraí. Na disputa de pênaltis, Bela Vista foi mais eficiente e bateu Itaquiraí por 8 a 7. Com esse resultado, Itaquiraí praticante deu adeus ao campeonato.

No terceiro jogo do dia e último da manhã, o anfitrião Maracaju ganhou por 1 a 0 de Porto Murtinho e terminou de vez com as pretensões do time da fronteira em seguir na competição. O gol foi marcado por Fábio Silva.

No quarto confronto do dia, o time de Itaquiraí derrotou Juti por 4 a 2 e foi o primeiro a garantir a classificação para as semifinais da copa. Marcaram para Itaquiraí Jeferson Damasceno, Welington Oliveira, Julierme Machado e Renan de Oliveira. Rafael Pavão marcou duas vezes, descontando para Juti.

O quinto confronto decidiu o segundo semifinalista do dia. Foi a equipe de Maracaju, que venceu Bela Vista por 2 a 0. Os gols foram marcados por Geferson Rocha e Laudson Borges.

SEGUNDA ETAPA

A segunda e última etapa dessa quarta fase acontece no próximo sábado (28) em Ribas do Rio Pardo. Campo Grande, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Antônio João e o time local estarão na disputa pelas outras duas vagas da semifinal.

A organização da Copa Assomasul ainda não definiu a data e nem a cidade que vai sediar as semifinais e final da competição.