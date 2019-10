Com dois gols no fim, Bayern vira sobre o Bochum e avança na Copa da Alemanha

O Bayern de Munique sofreu até os últimos minutos, mas conseguiu a classificação para a terceira fase da Copa da Alemanha, nesta terça-feira, ao vencer o Bochum, no campo do adversário, por 2 a 1, de virada.

Por opção do técnico Niko Kovac, Lewandowski, Philippe Coutinho e Müller começaram o jogo no banco de reservas. O Bochum, mesmo de forma tímida, buscou mais o ataque no primeiro tempo e foi recompensado por um gol contra marcado por Alphonso Davies, aos 35 minutos, após bela jogada pela esquerda de Danny Blum.

No segundo tempo, com a proximidade de uma desclassificação do time na segunda fase, algo que não ocorre desde 2001, Kovac foi colocando seu trio ofensivo titular aos poucos em campo. Naturalmente, o Bayern passou a encurralar o Bochum e muitas chances foram desperdiçadas.

No desespero, o Bayern se lançou ao ataque e Neuer quase levou um gol do meio-de-campo, ao errar uma saída de bola. Danny Blum bateu de longe, mas o goleiro da seleção alemã conseguiu se recuperar no lance.

Quando parecia que o Bochum conseguiria um resultado histórico, Serge Gnabry, aos 38, surgiu livre na área para empatar. A partir daí, o nervosismo tomou conta do time da casa, que passou a errar lances bobos com o que ocasionou a expulsão de Armel Bella Kotchap, aos 42 minutos. No minuto seguinte, Coutinho lançou na direita Kingsley Coman, que tocou para Müller, na pequena área, fazer o gol da vitória e da classificação.

A surpresa do dia ficou por conta da vitória do Saarbrucken, da terceira divisão, sobre o Colônia, por 3 a 2. Já o Stuttgart precisou de um gol na prorrogação para eliminar o Hamburgo por 2 a 1.

Outros dois visitantes conseguiram a classificação à terceira fase da Copa da Alemanha. O Hoffenheim fez 2 a 0 no Duisburg, enquanto o Union Berlin marcou 3 a 1 sobre o Freiburg.