Com dois do artilheiro Henrique Dourado, Fluminense bate Atlético-MG no Maracanã

Henrique Dourado voltou a marcar gols e o Fluminense venceu. Nesta segunda-feira, no complemento da 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o centroavante tricolor marcou duas vezes e ajudou a sua equipe a derrotar o Atlético Mineiro por 2 a 1, no estádio do Maracanã, no Rio. De quebra, chegou a 12 gols, ultrapassou Jô, do Corinthians, que tem 11, e se tornou o artilheiro isolado da competição.

Agora com cinco jogos de invencibilidade - duas vitórias e três empates -, o Fluminense subiu para a oitava colocação, com 30 pontos, e está bem perto do G6 (grupo de classificação à próxima edição da Copa Libertadores. Tem a mesma pontuação do Cruzeiro, o sexto colocado, mas com uma vitória a menos.

Do outro lado, o Atlético Mineiro vai ladeira abaixo na tabela de classificação do Brasileirão. Com três derrotas nos últimos cinco jogos, o clube alvinegro está na 13.ª colocação com 26 pontos, apenas três a mais que o São Paulo, o 17.º, que abre a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, a 22.ª, Fluminense e Atlético Mineiro terão a semana livre de treinamentos e voltarão a campo no final de semana. No sábado, às 16 horas, no mesmo estádio do Maracanã, o time tricolor fará o clássico contra o Vasco. No dia seguinte, também às 16 horas, o clube de Belo Horizonte enfrentará a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Em campo, o Fluminense mostrou superioridade no primeiro tempo e conseguiu fazer um gol, o Atlético Mineiro melhorou depois do intervalo e obteve o empate, mas a vontade de vencer foi maior para os cariocas, que conseguiram o triunfo no final, já aos 42 minutos.

Na primeira etapa, os donos da casa foram os senhores do jogo. Pressionaram o Atlético Mineiro e só não marcaram o primeiro gol logo por causa das boas defesas do goleiro Victor. Aos 37 minutos, justo ele falhou na saída de gol em uma cobrança de escanteio pela direita e a bola chegou na segunda trave para Henrique Dourado cabecear no ângulo e sair para a comemoração.

No intervalo, o técnico Rogério Micale colocou Valdívia no lugar de Roger Bernardo e o Atlético Mineiro melhorou. Teve melhor saída de jogo e conseguiu o empate aos 11 minutos após tabela pelo meio entre o próprio Valdivia e o equatoriano Cazares. O chute do ex-jogador do Internacional foi rasteiro, certeiro, no canto direito do goleiro Júlio César.

O gol animou os mineiros, que pouco depois tiveram a entrada do centroavante Fred. Só que o ex-tricolor, muito "saudado" pela torcida, pouco fez em campo e ainda recebeu um cartão amarelo que o tirou da partida contra a Ponte Preta.

Para piorar, viu o Fluminense reagir nos últimos minutos e conseguir o gol da vitória aos 42 minutos. Gustavo Scarpa recebeu a bola pela direita e cruzou para a entrada da área. Henrique Dourado se antecipou à zaga atleticana e cabeceou com precisão no ângulo esquerdo alto de Victor, que só pôde se ajoelhar e ver a bola entrar em sua meta.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 1 ATLÉTICO-MG

FLUMINENSE - Júlio César; Lucas (Matheus Alessandro), Henrique, Renato Chaves e Léo; Orejuela, Marlon Freitas (Marcos Junior), Wendel e Gustavo Scarpa; Wellington Silva (Peu) e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Bremer e Fábio Santos; Roger Bernardo (Valdívia), Yago, Elias e Cazares (Robinho); Luan e Rafael Moura (Fred). Técnico: Rogério Micale.

GOLS - Henrique Dourado, aos 37 minutos do primeiro tempo; Valdívia, aos 11, e Henrique Dourado, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wendel (Fluminense); Fred e Luan (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP).

RENDA - R$ 237.240,00.

PÚBLICO - 9.248 pagantes (10.412 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

