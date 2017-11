Com dois de Santi Mina, Valencia goleia e avança às oitavas da Copa do Rei

O Valencia derrotou o Zaragoza por 4 a 1 nesta quinta-feira, no estádio Mestalla, em Valência, e avançou para as oitavas de final da Copa do Rei. O time anfitrião já havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 e conseguiu a classificação sem passar aperto. Santi Mina foi o principal nome do jogo, com dois gols. Ibañez marcou o terceiro e Ruben Vezo decretou a classificação. Jorge Pombo descontou para os visitantes.

O Villarreal também garantiu vaga para as oitavas de final ao bater por 3 a 0 o Ponferradina, que venceu o jogo de ida por 1 a 0. No duelo desta quinta-feira, Bakambu marcou os dois primeiros gols da partida e o atacante colombiano Carlos Bacca deu números finais garantindo a vitória.

Também por 3 a 0, em casa, o Alavés despachou o Getafe. Os anfitriões já haviam vencido o jogo de ida por 1 a 0. No duelo desta quinta-feira, El Haddadi marcou dois gols e Krikic fez o outro.

O Espanyol bateu o Tenerife por 3 a 2 e se classificou. As equipes haviam empatado sem gols na primeira partida. Gerard Moreno, Esteban Granero e Sergio Garcia marcaram os gols da vitória. Acosta e Juan Carlos descontaram.

O Cádiz conseguiu uma surpreendente vitória por 5 a 3 sobre o Betis, fora de casa, e avançou. Os visitantes haviam perdido a primeira partida por 2 a 1. Daniel Romera marcou dois gols. David Barral, Aitor Garcia e Kecojevic fizeram os outros. Boudebouz e Tello Herrera (duas vezes) diminuíram para o time de Sevilha.