Com dois de Lucas, PSG goleia e mantém fio de esperança de título do Francês

O Paris Saint-Germain goleou o Saint-Étienne por 5 a 0 neste domingo, fora de casa, e manteve o fio de esperança de alcançar o título do Campeonato Francês, a uma rodada do final. Os destaques da partida foram o brasileiro Lucas e o uruguaio Cavani, com dois gols cada. Julian Draxler fechou a conta.

O resultado levou o Paris Saint-Germain aos 86 pontos. O problema é que o Monaco manteve a vantagem na liderança e foi a 89 ao golear o Lille por 4 a 0, em casa. O colombiano Falcao Garcia marcou dois, o português Bernardo Silva e Junior Alonso (contra) completaram o placar.

O Monaco só não erguerá a taça se acontecer uma tragédia. O time tem um jogo a menos do que o Paris Saint-Germain e pode garantir a taça nesta quarta-feira, quando receberá o Saint-Étienne, em jogo adiado da 31.ª rodada. Na última, no próximo sábado, enfrentará o Rennes, fora de casa.

O Paris Saint-Germain precisa torcer para o Monaco perder as duas partidas e terá que atropelar o Caen, também no sábado, em casa. Porque além de igualar a pontuação, o clube de Paris ainda precisará ultrapassar o adversário no saldo de gols. Atualmente, o clube do Principado de Mônaco tem 17 gols de vantagem (73 a 56).

A rodada deste domingo ainda contou com um tropeço do Nice, que perdeu em casa para o Angers por 2 a 0. A equipe, no entanto, já tem garantida a terceira colocação com 77 pontos, 10 à frente do Lyon, o quarto colocado. O Angers é o 13.º, com 43 pontos.

Veja Também

Comentários