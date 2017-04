Com dois de Lewandowski, Bayern goleia Borussia Dortmund e fica perto do penta

O Bayern de Munique segue a passos firmes para conquistar o seu quinto título consecutivo do Campeonato Alemão. Neste sábado, o time deu mais uma demonstração de toda a sua superioridade no futebol nacional ao golear o Borussia Dortmund por 4 a 1, em clássico disputado na Allianz Arena e válido pela 28ª rodada. Lewandowski foi o destaque do jogo ao marcar duas vezes, se isolando na artilharia do torneio nacional com 26, um a mais do que Aubameyang, do Dortmund, que passou em branco no confronto.

Com o novo triunfo, o Bayern chegou aos 68 pontos, com dez de vantagem para o segundo colocado RB Leipzig, que também venceu o seu jogo neste sábado. Já o Borussia Dortmund, mesmo com a derrota, segue confortável na quarta posição, com 50 pontos, o que lhe garante na fase preliminar da próxima edição da Liga dos Campeões.

Neste sábado, o Bayern entrou em campo sem Neuer, Müller, Hummels, todos eles poupados pelo técnico Carlo Ancelotti, mas contou com o retorno do brasileiro Douglas Costa, recuperado de uma lesão no joelho que o deixou cerca de um mês afastado dos gramados e também o impediu de defender a seleção nesse período.

Atuando como visitante, o Borussia Dortmund até ameaçou o Bayern no começo do jogo, mas o time da casa começou a definir a vitória no clássico praticamente na sua primeira ação ofensiva. Logo aos três minutos, em uma bela jogada coletiva, Thiago Alcantara tabelou com Robben e depois acionou Lahm, que cruzou rasteiro para Ribery finalizar às redes.

Logo depois, aos nove, o Bayern encaminhou de vez o seu triunfo ao marcar em cobrança de falta de Lewandowski. O Dortmund ainda diminuiu a sua desvantagem aos 19 minutos, com o gol marcado por Guerreiro em finalizou da entrada da área, mas a reação ficou nisso, indo ao intervalo perdendo.

No começo do segundo tempo, o Bayern voltou a abrir vantagem com um gol típico de Robben. Foi logo aos três minutos, quando o holandês disparou em velocidade pela direita e cortou para o meio antes de finalizar de esquerda: 3 a 1. Depois, aos 23, Lewandowski deu números finais ao placar ao converter pênalti sofrido por ele mesmo - foi derrubado pelo goleiro Burki - definindo a goleada por 4 a 1 do Bayern.

Cada vez mais perto de conquistar o título alemão, o Bayern chegará cheio de moral para o duelo de ida com o Real Madrid, em casa, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira. Um dia antes, o Borussia Dortmund receberá o Monaco em busca da reabilitação.

