Com dois de Lewandowski, Bayern de Munique goleia na estreia da Copa da Alemanha

O Bayern de Munique estreou na Copa da Alemanha neste sábado com uma goleada sobre o Chemnitzer, da terceira divisão, por 5 a 0, fora de casa. O destaque da partida foi o centroavante Lewandowski, que marcou dois gols. Coman, Ribery e Hummels completaram o placar.

A equipe do técnico Carlo Ancelotti agora se prepara para a primeira partida no Campeonato Alemão, quando iniciará a caminhada em busca do sexto título consecutivo. Na próxima sexta-feira, receberá o Bayer Leverkusen.

O Borussia Dortmund também estreou na Copa da Alemanha com uma tranquila vitória. Goleou por 4 a 0 o Rielasingen-Arlen, da sexta divisão alemã. Aubameyang foi o grande nome da partida ao marcar três gols. Bartra fez o outro. O Dortmund estreia no Alemão no próximo sábado contra o Wolfsburg, fora de casa.

Nos outros jogos da primeira fase da Copa da Alemanha, o Eintracht Frankfurt derrotou o Erndtebrueck por 3 a 0, o Colônia goleou o Leher por 5 a 0, o Mainz fez 3 a 1 no Hansa Lueneburg, o Freiburg derrotou o Germânia Halberstadt por 2 a 1 e o Kaiserslautern fez 4 a 0 no Eichede, mesmo placar da vitória do Heidenheim sobre o Unterhaching.

