Com dois de Keno, Palmeiras faz 4 a 0 no União Barbarense em jogo-treino

O Palmeiras fechou com vitória o primeiro teste da temporada 2017. Em jogo-treino na tarde desta quarta-feira na Academia de Futebol, a equipe goleou o União Barbarense, da Série A2 do Campeonato Paulista, por 4 a 0, com dois gols de Keno, um gol contra e outro do meia Bernardo, das categorias de base. Os times se enfrentaram em três tempos de 35 minutos cada, sob chuva constante, e os dois treinadores usaram três escalações diferentes.

O time inicial escolhido pelo técnico Eduardo Baptista foi definido de acordo com quem estava nas melhores condições físicas. A novidade em comparação ao treino do dia anterior foi a entrada do volante Felipe Melo na vaga de Thiago Santos. A equipe foi escalada com: Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Michel Bastos, Tchê Tchê e Dudu; Alecsandro.

O destaque nessa primeira parte foi Felipe Melo. O volante mostrou bastante disposição para se movimentar e ajudar na marcação. O time levou um susto logo no começo, quando em uma finalização do Barbarense, a bola chegou a tocar no travessão e depois, na trave. O gol nesse primeiro tempo saiu em um escanteio. O volante Eduardo Erê cabeceou e fez contra.

Já na segunda parte, o Palmeiras teve: Jailson; Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Arouca; Raphael Veiga, Vitinho, Érik e Keno; Barrios. A equipe fez dois gols em lances muito parecidos. Bastante acionado pela direita, Fabiano deu dois passes para os gols de Keno. O meia Vitinho teve boa atuação, principalmente com dribles. Em um deles, fez a bola passar no meio das pernas do marcador.

Nos 35 minutos finais, a equipe alviverde teve uma escalação formada basicamente por jogadores das categorias de base. O time teve: Vinícius Silvestre; Mailton, Vitão, Augusto e Matheus Bahia; Thiago Santos; Bernardo, Rodrigo, Léo Passos e Hyoran; Willian. O gol foi marcado por Bernardo.

Do elenco palmeirense, não participaram da atividade quatro jogadores. O zagueiro Mina e os meias Moisés e Guerra estão em processo de recondicionamento físico. O atacante Rafael Marques foi poupado por estar em recuperação de lesão na coxa esquerda.

O Palmeiras tem dois amistosos marcados antes da estreia no Campeonato Paulista. No sábado a equipe enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá. Depois, no dia 29, recebe a Ponte Preta, no Allianz Parque, onde no dia 5 faz a estreia no Estadual. O adversário no primeiro jogo oficial do ano será o Botafogo.

