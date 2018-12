Com dois de Kane, Tottenham faz 6 a 2 no Everton e se consolida em 3º no Inglês

O mês de dezembro tem sido de muitas alegrias aos torcedores do Tottenham. Depois da classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e de eliminar o rival Arsenal nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, o time de Londres conseguiu neste domingo um resultado histórico ao golear o Everton por 6 a 2, com dois do atacante Harry Kane, no estádio Goodison Park, em Liverpool, pela 18.ª rodada do Campeonato Inglês. Fazia exatos 90 anos que a equipe da casa não levava tantos gols em uma partida em seus domínios.

A goleada consolida o Tottenham na terceira colocação da tabela de classificação com apenas mais uma rodada para fechar o primeiro turno. Com 42 pontos, o time de Londres abriu cinco de diferença para o Chelsea, o quarto que perdeu para o Leicester City no dia anterior, e agora está a somente dois do vice-líder Manchester City, outro que perdeu na rodada - para o Crystal Palace. A ponta está com o Liverpool, que tem 48 pontos.

Pelos lados do Everton, só decepção e muitas vaias da torcida ainda no intervalo, quando já perdia por 3 a 1, e depois do apito final. Em má fase, o time comandado pelo técnico português Marco Silva já soma quatro partidas sem uma vitória qualquer - dois empates e duas derrotas - e despencou na tabela de classificação para a 11.ª colocação, com 24 pontos.

Em campo, as coisas pareciam boas para o Everton nos primeiros minutos. Aos 21, o atacante Theo Walcott abriu o placar ao receber um passe de Calvert-Lewin pela esquerda e chutar quase na linha da pequena área para acabar com um jejum de 14 jogos sem gols no Campeonato Inglês.

Só que a alegria durou pouco. Aos 27 minutos, o zagueiro Zouma e o goleiro Pickford se enrolaram ao tentar abafar um ataque do Tottenham e o atacante sul-coreano Son Heung-min ficou sozinho com a bola para chutar e empatar. Em um dia ruim, o arqueiro do Everton e da seleção da Inglaterra cedeu mais dois gols antes do intervalo: um de rebote, de Dele Alli, no meio da grande área, e o outro em uma sobra de bola na trave, de Harry Kane, em um lance de falta.

No segundo tempo, o Tottenham não diminuiu o ritmo e foi ao ataque. Logo aos três minutos, o dinamarquês Eriksen fez o quarto. O Everton conseguiu diminuir com um bonito gol do islandês Sigurdsson, aos seis, mas a dupla Son e Kane marcou mais um gol cada e acabou com qualquer esperança de reação dos donos da casa.

O Campeonato Inglês, como sempre, não para neste final de ano e terá a 19.ª rodada quase completa nesta quarta-feira, no chamado "Boxing Day" - serão nove jogos. O Tottenham receberá o Bournemouth, no estádio de Wembley, em Londres, e o Everton visitará o Burnley.