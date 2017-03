Com dois de Immobile, Lazio vence Bologna e assume quarto lugar no Italiano

Com dois gols do atacante italiano Ciro Immobile, a Lazio venceu o Bologna por 2 a 0, fora de casa, no último jogo encerrado neste domingo pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado levou a equipe visitante para a quarta colocação na tabela, com 53 pontos, a quatro de distância do Napoli, que ocupa o terceiro lugar e está na zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Bologna está em 16º, com 28.

A Lazio contou com a presença do atacante Felipe Anderson, ex-Santos, entre os titulares. O brasileiro, no entanto, passou em branco. Immobile abriu o placar aos nove minutos de partida após aproveitar cruzamento de Lulic da esquerda. O segundo saiu aos 29 da segunda etapa. Desta vez, o centroavante recebeu passe de Savic na intermediária, avançou e mandou para as redes.

A Lazio volta a campo apenas na próxima segunda-feira, no fechamento da 28ª rodada do Italiano. Receberá o Torino, que está em nono lugar, com 39 pontos. O Bologna visitará no domingo o Sassuolo.

