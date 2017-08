Com dois de Icardi, Inter vence a Roma de virada em clássico na capital italiana

A Inter de Milão conseguiu virar sobre a Roma neste sábado, em pleno Estádio Olímpico da capital nacional, e venceu o clássico por 3 a 1 pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O resultado levou o time visitante ao segundo triunfo seguido e aos seis pontos na classificação. A Roma tem três.

O duelo contou com a presença de três brasileiros entre os titulares. Pelo lado da Roma, o goleiro Alisson e o zagueiro Juan Jesus. Na Inter, o defensor Miranda. O centroavante Gabriel, ex-Santos, ficou no banco de reservas e não entrou em campo.

A Roma começou melhor a partida. Com os torcedores a seu favor, encurralou a Inter de Milão e acertou uma bola na trave com 13 minutos, em chute de Nainggolan. Dois minutos depois, o atacante belga deu belo passe para Dzeko. O centroavante matou no peito e bateu de primeira para fazer um belo gol.

A Inter conseguiu equilibrar a partida, mas quem teve melhor chance para ampliar foi a Roma. Nainggolan novamente bateu da entrada da área e acertou a trave. O goleiro Alisson foi exigido mesmo somente aos 42 minutos, quando defendeu chute de Icardi.

O centroavante italiano voltou inspirado para o segundo tempo. Aos 22 minutos, Candreva avançou pelo meio e tocou para Icardi. Ele girou e bateu no canto esquerdo, deixando tudo igual no placar. Dez minutos depois, Icardi aproveitou cruzamento de Perisic e desviou para as redes: 2 a 1.

A Roma precisou partir para o tudo ou nada. A equipe passou a pressionar a Inter de Milão, criou uma boa chance para deixar tudo igual com Nainggolan, que chutou por cima do gol, mas acabou sendo castigada.

Aos 42, a Inter de Milão acertou um contra-ataque mortal e definiu a partida. Perisic avançou em velocidade pela esquerda, deixou Juan Jesus para trás e cruzou rasteiro. Vecino se antecipou aos zagueiros e marcou o terceiro.

A Roma agora fará um amistoso contra a Chapecoense em 1º de setembro, no Estádio Olímpico. Pelo Italiano, volta a campo apenas no dia 10 para enfrentar a Sampdoria, fora de casa, pela terceira rodada. No mesmo dia, a Inter receberá o SPAL.

