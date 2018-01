Com Diego Costa discreto, Atlético de Madrid ganha e avança na Copa do Rei

O Atlético de Madrid espera agora o sorteio dos duelos das quartas de final, que será realizado no dia 12 - Foto: Goal

Diego Costa, enfim, teve uma atuação discreta em seu retorno ao Atlético de Madrid. Ainda assim, a equipe não teve qualquer trabalho para vencer o Lleida Esportiu por 3 a 0, em casa, nesta terça-feira, e se garantir nas quartas de final da Copa do Rei.

Como goleara o time da terceira divisão por 4 a 0 no jogo de ida e estava com a classificação praticamente assegurada, o Atlético de Madrid poupou seus principais jogadores nesta terça-feira. Diego Costa, assim, atuou como titular para ganhar ritmo e formou o ataque com Fernando Torres.

Mas, se havia brilhado - e polemizado - nas duas partidas anteriores, dessa vez o brasileiro naturalizado espanhol foi discreto. Não marcou, foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo e viu Yannick Carrasco, Kevin Gameiro e Vitolo anotarem os gols do triunfo, todos na etapa final.

Um dos principais responsáveis pelo título do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol de 2014, Diego Costa foi recontratado do Chelsea em setembro, mas não pôde jogar antes devido a uma punição imposta ao time espanhol. Em sua reestreia na semana passada, no jogo de ida das oitavas, ele marcou e sentiu um problema no joelho.

Depois, no sábado, pelo Campeonato Espanhol, anotou no triunfo sobre o Getafe por 2 a 0, mas acabou expulso logo após o gol por comemorar de forma irregular. Por fim, teve uma atuação discreta nesta terça, o que não impediu a classificação de sua equipe.

O Atlético de Madrid espera agora o sorteio dos duelos das quartas de final, que será realizado no dia 12 de janeiro, quando todos os confrontos de oitavas estiveram definidos.