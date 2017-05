Com despedida de gala do atacante Clayson, Ponte Preta goleia o Sport por 4 a 0

Acertado com o Corinthians, o atacante Clayson fez a sua despedida da Ponte Preta neste domingo e encerrou a passagem por Campinas (SP) com chave de ouro ao marcar dois dos gols da goleada sobre o Sport por 4 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de Clayson, Lucca e Nino Paraíba marcaram os gols da Ponte Preta, que somou os primeiros três pontos na competição. Já o Sport, que poupou alguns titulares porque vai disputar a final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira contra o Bahia, segue zerado. Além disso, vem em uma maratona de jogos, incluindo a Copa Sul-Americana.

A Ponte Preta dominou o primeiro tempo, tanto que o Sport criou apenas uma oportunidade, mas Matheus Ferraz cabeceou por cima. Antes, Lucca recebeu de Clayson e, na cara do goleiro Magrão, finalizou para fora.

O atacante foi quem abriu o placar, aos 40 minutos. Ravanelli cobrou escanteio e ele cabeceou no cantinho. Quatro minutos depois, Nino Paraíba aproveitou cruzamento de João Lucas e, de cabeça, tirou de Magrão, ampliando para os donos da casa.

O Sport não mostrou poder de reação no segundo tempo e continuou sendo dominado pelo time paulista, que desperdiçou duas oportunidades antes de marcar o terceiro, aos 27 minutos. O árbitro assinalou pênalti depois da bola desviada por Lucca acertar o braço de Evandro. Clayson bateu alto e no meio, sem chances para Magrão.

Nos acréscimos, Nino Paraíba escapou pela direita e cruzou na medida para Clayson completar. A partida deste domingo marcou a despedida do atacante, já que ele é aguardado esta semana para assinar com o Corinthians. O técnico Gilson Kleina, suspenso, não ficou no banco de reservas. A missão ficou com o auxiliar João Brigatti.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo pela segunda rodada do Brasileirão. A Ponte Preta vai até o Rio para enfrentar o Botafogo, às 18 horas, no estádio do Engenhão, enquanto que o Sport recebe o Cruzeiro, às 19 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 4 x 0 SPORT

PONTE PRETA - Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Kadu e João Lucas (Fernandinho); Naldo, Elton, Jadson (Wendel) e Ravanelli (Xuxa); Clayson e Lucca. Técnico: João Brigatti (auxiliar).

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Igor e Evandro; Neto, Rodrigo (Lenis) e Everton Felipe; Osvaldo (Fabrício), André e Rogério (Juninho). Técnico: Ney Franco.

GOLS - Lucca, aos 40, e Nino Paraíba, aos 44 minutos do primeiro tempo; Clayson, aos 27 (pênalti) e aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo e Samuel Xavier (Sport).

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS).

RENDA - R$ 53.425,00.

PÚBLICO - 3.104 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

