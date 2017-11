Com dedo de Renato Gaúcho, Grêmio vira jogo e liga sinal de alerta no Flamengo

A estrela do técnico Renato Gaúcho brilhou na Arena Grêmio neste domingo. Com dois gols de Everton, que saiu do banco de reservas, o Grêmio venceu o Flamengo por 3 a 1, de virada, em Porto Alegre, em partida válida pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Éverton Ribeiro havia aberto o placar para os rubro-negros e Luan deu números finais ao duelo.

O Grêmio, praticamente completo, não vencia no Brasileirão há três jogos e, com a derrota do Palmeiras para o Corinthians, assumiu a terceira colocação, com 54 pontos. Enquanto isso, o Flamengo, sem Diego e Guerrero, estacionou nos 47 e vê uma ameaça na sua briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

A partida começou bastante equilibrada. O Grêmio tinha um pouco mais de posse de bola, mas o Flamengo marcava forte e não deixava o adversário jogar até que, aos 14 minutos, Luan finalizou e Diego Alves fez grande defesa. O time rubro-negro respondeu na sequência em finalização de longa distância por cima do gol.

Aos 24 minutos, Felipe Vizeu passou fácil por Pedro Geromel e soltou a bomba, mas a bola subiu muito. Na sequência, Everton cruzou e Everton Ribeiro desviou rente à trave de Marcelo Grohe. O Flamengo era ligeiramente melhor que o time gaúcho e criava as principais oportunidades. Renê arriscou e levou muito perigo. Já no fim do primeiro tempo, Ramiro recebeu de Jael e bateu para defesa de Diego Alves.

Logo aos dois minutos do segundo tempo, Éverton Ribeiro tabelou com Everton e completou de cabeça para o fundo do gol, abrindo o placar na Arena Grêmio. O gol acordou os donos da casa, que foram para cima do Flamengo. Fernandinho assustou em finalização de fora da área.

Renato Gaúcho, então, fez uma substituição aos 23 minutos que mudaria o rumo do jogo: Everton no lugar de Fernandinho. No minuto seguinte, Ramiro ajeitou de cabeça, Beto da Silva furou e Everton apareceu para deixar tudo igual. Aos 26, Edilson cruzou, Pará falhou e o atacante finalizou cruzado, sem chances para Diego Alves.

O Flamengo sentiu demais a virada e viu o Grêmio ampliar aos 36 minutos. Beto da Silva bateu e Luan apareceu na segunda trave para completar. No último lance, Lucas Paquetá acertou a trave em chute colocado.

Os dois times voltam a campo nesta quarta-feira, pela 33.ª rodada. O Grêmio enfrenta a Ponte Preta, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), enquanto que o Flamengo recebe o Cruzeiro, às 21h45, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 x 1 FLAMENGO

GRÊMIO - Paulo Victor; Edilson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel, Arthur e Ramiro (Léo Moura); Luan, Jael (Beto da Silva) e Fernandinho (Everton). Técnico: Renato Gaúcho.

FLAMENGO - Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rafael Vaz e Renê (Vinícius Júnior); Cuéllar (Lucas Paquetá), Márcio Araújo e Willian Arão (Geuvânio); Éverton Ribeiro, Everton e Felipe Vizeu. Técnico: Reinaldo Rueda.

GOLS - Everton Ribeiro, aos 2, Everton, aos 25 e aos 27, e Luan, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA - R$ 628.494,00.

PÚBLICO - 18.199 pagantes (19.973 no total).

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).