Com decepções no Brasil Open, tenistas brasileiros caem no ranking

Com atuações decepcionantes no Brasil Open, os tenistas brasileiros caíram no ranking atualizado nesta segunda-feira. Dos quatro melhores atletas do Brasil na lista da ATP, somente João Souza, o Feijão, subiu, ao conquistar seis posições. Já Thomaz Bellucci, Rogério Dutra Silva e Thiago Monteiro sofreram quedas.

Com a boa subida, graças a apenas uma vitória no Brasil Open, Feijão alcançou o 125º posto, tentando se aproximar do Top 100, que garantiria vaga direta na chave principal de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, a ser disputado no fim de maio.

Já o trio formado por Bellucci, Monteiro e Rogerinho foi eliminado justamente na rodada de abertura em São Paulo, na semana passada - a final do torneio será finalizada ainda nesta segunda, por causa da chuva. A queda precoce custou duas posições a Bellucci, atual 71º do mundo. Monteiro, por sua vez, perdeu três colocações: 77º.

E Rogerinho caiu uma posição, para 85º. O brasileiro, contudo, deixou a competição com o título nas duplas, ao lado do veterano André Sá. E, se Rogerinho tem pouco destaque no ranking de duplas, Sá deu um salto de nove posições, aparecendo agora no 48º lugar.

Marcelo Demoliner, que foi vice-campeão ao lado do neozelandês Marcus Daniell, ganhou quatro postos e agora é o 63º na lista individual de duplas. Já Bruno Soares, campeão em duplas em Acapulco, manteve o 8º lugar do ranking, logo à frente de Marcelo Melo.

Entre os dez melhores do ranking, o escocês Andy Murray ampliou a vantagem na liderança. Agora tem mais de dois mil pontos de frente sobre o sérvio Novak Djokovic, após conquistar pela primeira vez o título do Torneio de Dubai, no fim de semana. O suíço Stan Wawrinka segue na terceira colocação, seguido pelo canadense Milos Raonic, do japonês Kei Nishikori e do espanhol Rafael Nadal, que perdeu a chance de galgar uma posição ao perder a final do Torneio de Acapulco, no México.

A única mudança na restrita lista aconteceu na sétima posição, numa inversão entre o croata Marin Cilic e o francês Jo-Wilfried Tsonga, caindo para o oitavo lugar. O austríaco Dominic Thiem e o suíço Roger Federer completam o Top 10. Outro destaque do ranking foi o norte-americano Sam Querrey. Campeão sobre Nadal em Acapulso, ele subiu 14 posições, figurando em 26º lugar.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking da ATP:

1º - Andy Murray (ESC), 12.040 pontos

2º - Novak Djokovic (SER), 9.825

3º - Stan Wawrinka (SUI), 5.195

4º - Milos Raonic (CAN), 5.080

5º - Kei Nishikori (JAP), 4.730

6º - Rafael Nadal (ESP), 4.415

7º - Marin Cilic (CRO), 3.590

8º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.480

9º - Dominic Thiem (AUT), 3.375

10º - Roger Federer (SUI), 3.305

11º - Gael Monfils (FRA), 3.280

12º - David Goffin (BEL), 3.245

13º - Grigor Dimitrov (BUL), 2.925

14º - Tomas Berdych (RCH), 2.835

15º - Lucas Pouille (FRA), 2.421

16º - Nick Kyrgios (AUS), 2.255

17º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.190

18º - Jack Sock (EUA), 2.060

19º - Richard Gasquet (FRA), 1.920

20º - Alexander Zverev (ALE), 1.895

71º - Thomaz Bellucci (BRASIL), 721

77º - Thiago Monteiro (BRASIL), 690

85º - Rogério Dutra Silva (BRASIL), 628

125º - João Souza (BRASIL), 469

