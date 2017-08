Com Cristiano Ronaldo relacionado, Real chega à Macedônia para final com o United

Depois de realizar apenas dois treinos com o Real Madrid após voltar aos trabalhos no clube, tendo em vista o fato de que saiu de férias depois de seus companheiros por ter defendido Portugal na Copa das Confederações, na Rússia, Cristiano Ronaldo foi confirmado pelo técnico Zinedine Zidane entre os 24 jogadores relacionados para a final da Supercopa da Europa, que será nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), contra o Manchester United, em Skopje, na Macedônia. O elenco merengue desembarcou na manhã desta segunda na cidade após deixar a capital espanhola.

Ausente da excursão que o Real fez em sua pré-temporada, na qual a equipe empatou com o próprio United (1 a 1), foi goleado pelo Manchester City (4 a 1) e também batido pelo Barcelona (3 a 2), em três amistosos nos Estados Unidos, o astro português chegará para esta decisão em uma condição incerta, embora tenha realizado trabalhos físicos em parte das férias visando poder ficar logo à disposição para os primeiros compromissos do time espanhol nesta temporada 2017/2018.

Zidane acabou decidindo levar o que tem de melhor no estrelado elenco do Real para esta final, diferentemente do que aconteceu no ano passado, quando o time também esteve presente na decisão da Supercopa da Europa e derrotou o Sevilla por 3 a 2, na Noruega, para ficar com o título.

Naquela ocasião, triunfou mesmo tendo sido escalado com uma equipe que mesclou titulares e reservas, sendo que não contou, inclusive, com Cristiano Ronaldo, poupado pouco tempo depois de ter sido uma das peças fundamentais que levaram Portugal ao inédito troféu da Eurocopa, realizada na França em 2016. O galês Gareth Bale e o alemão Toni Kroos, que avançaram até as semifinais da competição continental com seus respectivos países, também ficaram fora do Real naquela final.

Zidane deve decidir apenas nesta terça-feira sobre como deverá utilizar o atacante, que pode ser até escalado como reserva e entrar em campo no decorrer da partida contra o United. Pelo time que vinha atuando nos amistosos da pré-temporada e pelo que se viu nos últimos treinos, existe a possibilidade de o treinador francês levar a campo o Real com Bale e Karim Benzema formando uma dupla ofensiva, enquanto o meio-campo seria escalado com Casemiro, Kroos, Modric e Isco. Já o setor defensivo deverá ser confirmado com Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo.

Assim como aconteceu no ano passado, o Real defenderá a condição de atual campeão europeu na decisão contra o United, que faturou a Liga Europa na temporada 2016/2017. O confronto irá marcar o reencontro do técnico José Mourinho, hoje à frente do clube inglês, com a equipe espanhola que o português comandou anteriormente em sua carreira.

Confira os relacionados do Real Madrid para a final desta terça-feira:

Goleiros - Navas, Casilla e Luca.

Defensores - Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo e Achraf.

Meio-campistas - Kroos, Modric, Casemiro, Marcos Llorente, Asensio, Isco, Kovacic e Ceballos.

Atacantes - Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Lucas Vázquez e Mayoral.

Veja Também

Comentários