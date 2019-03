Com Cristiane de volta, Vadão convoca seleção feminina para amistosos na Espanha

De olho na disputa do Mundial da França, que acontecerá em junho deste ano, a seleção feminina de futebol fará em abril dois amistosos na Espanha. Para encarar as donas da casa, no dia 5, e a Escócia, três dias depois, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, anunciou nesta quinta-feira a lista de 23 jogadoras convocadas. Entre elas está a volta da atacante Cristiane, hoje no São Paulo, que retorna ao grupo depois de ter ficado fora do torneio amistoso She Believes, nos Estados Unidos, na última data Fifa, em razão de uma lesão.

"Analisamos as jogadoras e levamos em consideração o momento de cada uma. Nós temos atletas que ainda estão voltando de lesão e não estão jogando, por isso optamos por não levá-las, e algumas ainda estão se recuperando de contusão. Temos um leque muito grande de observações e estamos de olho em posições pontuais", explicou Vadão, em declarações publicadas no site oficial da CBF.

Quem também está de volta à seleção é a goleira Bárbara, que atua no Kindermann-SC, recuperada de uma fratura no dedo. A lista de convocadas conta com a atacante Marta, eleita seis vezes pela Fifa como a melhor jogadora do mundo, e a volante Formiga, de 41 anos.

A apresentação das jogadoras será nesta segunda-feira. O jogo contra a Espanha será na sexta, às 14h30 (de Brasília), no estádio Municipal Vicente Sanz, na cidade de Don Benito. Três dias depois, a adversária será a Escócia, às 16 horas, na Pinatar Arena, em San Pedro de Pinatar.

"São duas grandes adversárias. A Espanha, acompanhamos a ascensão no futebol feminino, a equipe joga bem no estilo de espanhol que é mais de toque de bola. Já a Escócia é um adversário novo para nós, estamos estudando o time que tem uma escola diferente. Elas tiveram uma boa participação na Copa Algarve deste ano", analisou Vadão.

A seleção brasileira feminina já entrou em campo neste ano e não teve um bom desempenho no torneio amistoso She Believes. Foram três derrotas em três partidas - para a Inglaterra, por 2 a 1, para o Japão, por 3 a 1, e para as anfitriãs, por 1 a 0.

No Mundial, o Brasil está no Grupo C. A estreia será diante da Jamaica, no dia 9 de junho, em Grenoble. Em seguida enfrentará a Austrália no dia 13, em Montpellier. Fechando a fase de grupos, jogará contra a Itália, no dia 18, em Valenciennes.

Confira a convocação da seleção feminina:

Goleiras - Aline (Granadilla Tenerife-ESP) e Bárbara (Kindermann).

Defensoras - Érika (Corinthians), Joyce (Granadilla Tenerife-ESP), Jucinara (Valencia-ESP), Kathellen (Girondins-FRA), Letícia (Sportclub Sand-ALE), Mônica (sem clube), Poliana (São José), Tamires (Fortuna Hjorring-DIN) e Tayla (Benfica-POR).

Meio-campistas - Andressa Alves (Barcelona-ESP), Andressinha (Iranduba), Formiga (Paris Saint-Germain-FRA), Luana (KSPO Women Football Team-COR) e Thaisa (Milan-ITA).

Atacantes - Adriana (Corinthians), Cristiane (São Paulo), Debinha (North Carolina Courage-EUA), Geyse (Benfica-POR), Ludmila (Atlético de Madrid-ESP), Marta (Orlando Pride-EUA) e Raquel (Sporting Club Huelva-ESP).