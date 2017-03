Com cinco pontos em quatro segundos, Suns bate Celtics de virada na NBA

Segundo pior time da Conferência Oeste, o Phoenix Suns recebeu o Boston Celtics, segundo melhor do Leste, na rodada de domingo da NBA. A equipe do Arizona perdia para o adversário até os últimos instantes da partida, mas anotou cinco pontos nos últimos quatro segundos para garantir uma virada que dificilmente será esquecida por seus torcedores: 109 a 106.

O triunfo de domingo foi um dos raros motivos para o torcedor do Suns sorrir na temporada 2016/2017. São somente 21 vitórias em 63 partidas e a penúltima colocação do Oeste, à frente somente do Los Angeles Lakers. Já o Celtics perdeu uma ótima oportunidade de se aproximar ainda mais do Cleveland Cavaliers na liderança do Leste. São 40 triunfos para a equipe do Massachusetts, contra 42 para LeBron James e cia.

Apesar da diferença das equipes na classificação, o confronto se estendeu equilibrado até os últimos segundos. O Suns chegou a vencer o segundo período por 10 pontos de vantagem, mas o Celtics se recuperou e chegou à reta final da partida na liderança.

Com o placar marcando 106 a 104 para o Celtics, Eric Bledsoe passou como quis por Jae Crowder e deixou tudo igual em bela infiltração. Os visitantes tinham quatro segundos para tentar a virada, e Isaiah Thomas, principal jogador da equipe, foi acionado. Mas ao tentar deixar a bola rolar pela quadra, para impedir que o cronômetro fosse acionado, o armador foi surpreendido por Marquese Chriss, que passou para Tyler Ulis. O calouro acertou o arremesso de três e definiu a improvável vitória dos mandantes.

Bledsoe terminou com 28 pontos, nove rebotes e seis assistências e foi o destaque do Suns. Ulis ainda contribuiu com 20 pontos. Mas o cestinha foi justamente Isaiah Thomas, autor de 35 pontos pelo Celtics.

No domingo, o Celtics ainda viu o Washington Wizards se aproximar da vice-liderança do Leste. O terceiro colocado da conferência chegou à 37.ª vitória ao passar em casa pelo Orlando Magic, por 115 a 114, em outro jogo emocionante e definido nos últimos segundos.

O Magic entrou no último período vencendo por 11 pontos, mas viu o croata Bojan Bogdanovic, inspirado, definir a virada. O ala reserva marcou 15 de seus 27 pontos no quarto final, incluindo uma bola de três pontos que garantiu o triunfo. Aaron Gordon chegou a ter a chance de virar novamente o placar, mas errou o arremesso no estouro do cronômetro.

Apesar do show de Bogdanovic no quarto final, o cestinha foi Bradley Beal, com 32 pontos. John Wall ainda contribuiu para o triunfo com 19 pontos e 10 assistências. Pelo Magic, destaque para os 20 pontos do recém-contratado Terence Ross.

Em outro jogo extremamente equilibrado, o Utah Jazz derrotou o Sacramento Kings, fora de casa, por 110 a 109, na prorrogação. Os anfitriões tiveram larga vantagem na maior parte do confronto e entraram no último período vencendo por 12 pontos, mas viram o adversário buscar o empate e, depois, a virada.

Foi a 39.ª vitória do Jazz, quarto melhor time da Conferência Oeste e com vaga praticamente garantida nos playoffs. Por outro lado, o Kings é o somente o 11.º da mesma conferência e não deve seguir para a fase de mata-mata da temporada.

No domingo, o Kings chegou a ter quatro pontos de vantagem a 12 segundos para o fim do tempo regulamentar, mas Gordon Hayward e Rudy Gobert selaram o empate. Na prorrogação, nova liderança para os donos da casa, mas no último segundo, um péssimo arremesso de George Hill encontrou o tapinha de Gobert para garantir o triunfo.

Foram 16 pontos e 24 rebotes para Gobert, além de 28 pontos para Rodney Hood e outros 23 para Hayward. Pelo Kings, destaque para os 19 pontos de Ty Lawson e os 18 de Darren Collison.

Confira os resultados de domingo da NBA:

Atlanta Hawks 96 x 97 Indiana Pacers

New York Knicks 105 x 112 Golden State Warriors

Phoenix Suns 109 x 106 Boston Celtics

Washington Wizards 115 x 114 Orlando Magic

Sacramento Kings 109 x 110 Utah Jazz

Dallas Mavericks 104 x 89 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 97 x 105 New Orleans Pelicans

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Orlando Magic x New York Knicks

Cleveland Cavaliers x Miami Heat

Atlanta Hawks x Golden State Warriors

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Memphis Grizzlies x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

Charlotte Hornets x Indiana Pacers

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Denver Nuggets x Sacramento Kings

Utah Jazz x New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers x Boston Celtics

