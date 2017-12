Com cesta de LeBron no fim, Cavaliers conquista 13ª vitória seguida na NBA

Com uma cesta de três pontos de LeBron James a 15 segundos do fim, o Cleveland Cavaliers superou o Sacramento Kings por 101 a 95, em casa, pela rodada de quarta-feira da NBA. O triunfo foi o 13º consecutivo da equipe, igualando o recorde de sequência de triunfos da franquia.

A cesta decisiva concluiu mais uma grande atuação de LeBron, que fechou a noite com 32 pontos. Além disso, o astro obteve 11 rebotes e deu nove assistências, ajudando o Cavaliers a reverter uma desvantagem que chegou a ser de 14 pontos no terceiro quarto.

O Cavaliers está invicto desde 11 de novembro e igualou a série de 13 vitórias obtidas nas temporadas 2008/2009 e 2009/2010 da NBA. O recorde poderá ser quebrado na próxima sexta-feira, quando o time vai duelar com o Indiana Pacers, fora de casa.

Essa 13ª vitória, porém, não foi fácil. E, para assegurá-la, o Cavaliers também contou com a boa atuação de Kevin Love, que somou 18 pontos e 13 rebotes para o segundo colocado da Conferência Leste. Zach Randolph acumulou 18 pontos e dez rebotes e Buddy Hield anotou 17 pelo Kings, a segunda pior equipe do Oeste.

Sem poder contar com Stephen Curry e Draymond Green, o Golden State Warriors contou com 35 pontos, 11 rebotes e dez assistências de Kevin Durant para derrotar o Charlotte Hornets por 101 a 87, fora de casa, na noite de quarta. Este foi o primeiro "triple-double" do astro nesta temporada e o segundo desde que chegou ao time de Oakland.

Klay Thompson marcou 22 pontos, sendo sete no último quarto, pelo Warriors, que venceu a quinta partida consecutiva no campeonato e a sétima seguida contra o Hornets. O segundo colocado do Oeste conseguiu, assim, superar as ausências de Curry, que ficará duas semanas sem jogar por causa de uma lesão no tornozelo, e Green, com dores no ombro. Kemba Walker liderou o Hornets, o terceiro pior time do Leste, com 24 pontos. Os reservas Cody Zeller e Frank Kaminsky se lesionaram durante o duelo.

O Boston Celtics conquistou a quarta vitória consecutiva ao superar o Dallas Mavericks por 97 a 90, em casa, com 23 pontos de Kyrie Irving. Jayson Tatum, com 17 pontos e dez rebotes, e Al Horford, com 17 pontos, oito rebotes e oito assistências, também se destacaram pelo time de melhor campanha nesta temporada da NBA e líder do Leste. Harrison Barnes liderou o Mavericks com 19 pontos e sete rebotes, enquanto Dirk Nowitzki acumulou 16 pontos e seis rebotes pelo último colocado do Oeste.

No terceiro jogo seguido sem Anthony Davis, o New Orleans Pelicans obteve o segundo triunfo ao superar o Denver Nuggets por 123 a 114 com 40 pontos, 22 rebotes e quatro tocos de DeMarcus Cousins e 23 pontos de Jrue Holiday. Gary Harris marcou 24 pontos pelo Nuggets, que segue sem os lesionados Nikola Jokic and Paul Millsap.

O Milwaukee Bucks superou o Detroit Pistons por 104 a 100 com 25 pontos e nove rebotes de Giannis Antetokounmpo. O San Antonio Spurs venceu o Miami Heat por 117 a 105 com grande atuação coletiva, pois sete jogadores anotaram ao menos dez pontos. O Chicago Bulls sofreu a décima derrota seguida ao perder para o Indiana Pacers por 98 a 96. Victor Oladipo brilhou em Indianápolis com 27 pontos e uma cesta de três a 31s1 do fim.

Também pela rodada de quarta-feira da NBA, o Minnesota Timberwolves bateu o Los Angeles Clippers por 113 a 107, fora de casa. O New York Knicks superou o Memphis Grizzlies por 99 a 88. Já o Orlando Magic venceu o Atlanta Hawks por 110 a 106 em duelo definido na prorrogação.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Washington Wizards

Brooklyn Nets x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Houston Rockets