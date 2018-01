Estádio Jacques da Luz recebe campo ampliado, nova grama e pintura

A Funesp divulgará calendário de eventos esportivos para 2018 no dia 1 de fevereiro no Auditório Acyr Vaz Guimares, na Esplanada dos Ferroviários, às 8h30 - Reprodução

O Estádio Jacques da Luz, após um mês de obras, manutenções e pinturas realizadas pela Prefeitura de Campo Grande, recebeu adequação do gramado atendendo ao padrão Fifa (de 102×68,5metros), o que obrigou as traves serem recuadas e niveladas. Além disso, foi realizada pintura e numeração de 3.800 lugares, além de limpeza geral.

Para a realização da reforma no estádio além dos servidores da Fundação Municipal de Esporte (Funesp) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a Prefeitura contou com equipe do Proinc e da parceria público-privada de Valdir Materiais de Construção e do Clube Novo Operário.

Segundo o responsável pelo setor de equipamentos esportivos e de lazer da Funesp, Marcílio Vasconcelos, as obras eram necessárias, principalmente para atender as exigências do Estatuto do Torcedor. “As obras foram realizadas em todo Estádio. Além das pinturas das arquibancadas com numeração dos acentos, foi feito o aumento do guarda peito, prevista pelo Estatuto do Torcedor, instalação de grade nos quadros de força, extensão do campo para o tamanho FIFA, replantio de grama, troca da iluminação e reforma nos vestiários e banheiros”, esclareceu.

Com a revitalização, a Prefeitura também já garantiu a atualização de licenças do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Polícia Militar. Na agenda de eventos ainda não estão previstos campeonatos.

A Funesp divulgará calendário de eventos esportivos para 2018 no dia 1 de fevereiro no Auditório Acyr Vaz Guimares, na Esplanada dos Ferroviários, às 8h30.