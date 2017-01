Com bolsa de R$ 600, Funesp abre hoje inscrição para seleção de acadêmicos

Acadêmicos dos cursos de Educação Física, Artes Visuais e Música podem ser estagiários no Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) que acontece em Campo Grande em parceria com Governo Federal. A Prefeitura De Campo Grande divulgou, na sexta-feira (27), edital no Diário Oficial de Campo Grande a seleção para contratação de 8 pessoas para estágio nos núcleos do Programa.

Os jovens selecionados atuarão no desenvolvimento de práticas esportivas e de lazer com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, realizados pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

Para concorrer ao Processo Seletivo de Estágio Remunerado, os acadêmicos devem estar matriculados nos cursos de Educação Física, Artes Visuais ou Música. A inscrição deverá ser realizada via internet, a partir das 10 horas desta segunda-feira (30.01) até às 10h do dia 3 de fevereiro, através do portal www. pmcg.ms.gov.br, no link “PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÁGIO”.

A remuneração para o programa de estágio é de uma bolsa de R$ 600,00, além de vale-transporte e seguro de vida. Em contrapartida, os acadêmicos deverão cumprir carga horária de 20 horas semanais. O PELC atende cerca de 4 mil pessoas na Capital em 25 núcleos e subnúcleos divididos nas sete regiões de Campo Grande.

Este processo seletivo compreenderá três etapas, sendo elas: inscrição online; apresentação das cópias dos documentos, elencados no edital, que deverão ser entregues até às 17h do dia 3/02/2017 e realização da prova escrita.

O edital completo está no Diogrande desta sexta-feira (27.01) – ANO XX n. 4.787 – págs. 1 e 2.

