Com boa atuação, Corinthians vence último jogo antes de maratona de decisões

Em seu último jogo antes de iniciar uma sequência de confrontos mata-mata, o Corinthians, enfim, venceu e convenceu, algo raro na temporada. Mesmo poupando alguns titulares, a equipe derrotou o Linense por 3 a 1, no Itaquerão, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista, e ganhou moral para as quartas de final.

O técnico Fábio Carille levou a campo uma equipe mista em decorrência de muitos desfalques e do cansaço de alguns titulares. A surpresa ficou por conta da presença do jovem Caíque na meta. O goleiro de 21 anos substituiu Cássio, que foi preservado para a sequência da temporada.

Revelado na base do clube, Caíque fez apenas dois jogos amistosos no início da temporada e foi inscrito apenas porque no início da temporada Matheus Vidotto e Walter se recuperavam de lesão. O garoto foi pouco exigido nesta noite, mas quando precisou trabalhar, fez bonito.

Thiago Humberto, aos 19 minutos, e Pio, logo em seguida, arriscaram fortes chutes de fora da área e Caíque voou bonito para fazer as defesas. Em ritmo de treino, os corintianos jogaram sem precisar fazer muito esforço diante de uma equipe que também claramente não estava muito preocupada com o resultado da partida, já que tinha a classificação assegurada. Tanto que também se deu ao luxo de poupar alguns atletas.

Com Romero no banco de reservas, horas depois de ter defendido o Paraguai diante do Brasil, Carille decidiu apostar em um meio de campo com Jadson, Pedrinho e Léo Jabá. E coube a dois deles a missão de garantir o resultado positivo ainda na primeira etapa.

Aos 11 minutos, Guilherme Arana acertou belo cruzamento na medida para Léo Jabá, saltar e, de cabeça, abrir o placar. Com espaço, principalmente pelas laterais, o time continuou no ataque e ampliou a vantagem com mais um belo gol. Léo Jabá passou para Jadson acertar um belo chute e, aos 38, marcar o segundo gol do Corinthians.

No segundo tempo, o time manteve a posse de bola e Carille aproveitou para colocar Romero. O paraguaio, artilheiro da arena, aumentou o número para 17. Aos 21 minutos, Jadson passou na medida para o rápido atacante bater na saída do goleiro e ampliar a vantagem.

Aos 30, com o Corinthians mais relaxado, Giovanni aproveitou o espaço, chutou cruzado e Thiago Humberto apareceu livre na área para desviar e marcar o gol do Linense. Era tarde demais e o gol sofrido não minimizou o bom triunfo do time, que chegou a nove vitórias na temporada, sendo apenas a segunda em que ganhou por mais de um gol.

Nas quartas de final do Paulistão, o Corinthians terá pela frente o Botafogo de Ribeirão Preto. Já o Linense terá pela frente o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 X 1 LINENSE

CORINTHIANS - Caíque; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho, Jadson (Fellipe Bastos), Pedrinho (Romero) e Léo Jabá (Marciel); Jô. Técnico: Fábio Carille.

LINENSE - Edson Kolln; Bruno Moura, Rodrigo Lobão, Samuel e Bruno Costa; Pio, Maycon, Diego Felipe (Murilo Rangel) e Thiago Humberto; Thiago Santos (Giovanni) e Tatá (Joãozinho); Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Léo Jabá, aos 11, e Jadson, aos 38 minutos do primeiro tempo; Romero, aos 21, e Thiago Humberto, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - José Claudio Rocha Filho.

RENDA - R$ 471.297,90.

PÚBLICO - 12.159 pagantes.

LOCAL - Itaquerão, em São Paulo

Veja Também

Comentários