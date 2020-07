Com aval do governo, Campeonato Gaúcho recomeçará em 23 de julho

o torneio estadual será retomado dentro de duas semanas - (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Paralisado desde 15 de março, o Campeonato Gaúcho tem data para recomeçar. Nesta quinta-feira, após reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou que o torneio estadual será retomado em 23 de julho, dentro de duas semanas.

Além disso, ficou definido que os treinos com contato físico poderão começar a ser realizados na próxima segunda-feira, desde que exista o aval das prefeituras. Isso, inclusive, deverá levar o Grêmio a desistir de deixar Porto Alegre para realizar seus treinamentos em Criciúma.

Nesta quinta, Leite se encontrou com o presidente da FGF, Luciano Hocsman para definir o retorno do Estadual. Antes, havia comunicado a aprovação do protocolo de retorno e conclusão do Campeonato Gaúcho.

As medidas incluem a redução de profissionais envolvidos nos jogos, assim como das sedes a serem utilizadas, realização dos jogos com portões fechados, testagem de todos os envolvidos e orientações que vão desde a concentração dos atletas até as entrevistas após os confrontos.

O Campeonato Gaúcho foi paralisado a três rodadas do fim do segundo turno, que será seguida por semifinal e final. Se o campeão não for o Caxias, que faturou o primeiro turno, o torneio terá uma decisão.

Em sua volta, o torneio terá os confrontos Juventude x Caxias, Internacional x Grêmio, Pelotas x Brasil de Pelotas, Ypiranga x Esportivo, São Luiz x São José e Novo Hamburgo x Aimoré.

A data de volta do Gaúcho é próxima da de outros torneios estaduais, pois o Paulistão retornará no dia 22 e o Campeonato Mineiro vai recomeçar no dia 26. O Catarinense foi retomado na última quarta-feira e o Carioca terá a decisão disputada no domingo e na próxima quarta.