Com aval da Fifa, Inglaterra convoca jogador do West Ham que atuou pela Irlanda

O técnico Gareth Soutgate anunciou nesta quarta-feira a lista de convocados da Inglaterra para os primeiros compromissos nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020 e incluiu o volante Declan Rice, que recentemente se naturalizou para defender a seleção, mesmo tendo atuado recentemente pela Irlanda.

Rice, que joga no West Ham, chegou a disputar três amistosos pela seleção da Irlanda em 2018. No último mês, no entanto, o zagueiro anunciou a sua vontade de vestir a camisa da seleção inglesa. Como não atuou em jogos oficiais pela Irlanda, Rice pode jogar por outra seleção, como foi confirmado pela Fifa no início de março.

Coincidentemente, na terça-feira, a Associação de Futebol da Irlanda anunciou que Rice foi eleito o melhor jovem jogador irlandês do ano. E a entidade explicou que o jogador receberia o prêmio para "manter a integridade do processo de votação".

Assim, Rice poderá defender a seleção inglesa já nos próximos dias. A equipe vai encarar a República Checa em 22 de março, no Estádio de Wembley, e Montenegro, fora de casa, no dia 25.

A lista também conta com o goleiro Tom Heaton, do Burnley, chamando pela primeira vez desde que se lesionou antes da Copa do Mundo, e também o atacante Callum Wilson, do Bournemouth, que só havia sido convocado uma vez. Recém-recuperados de lesões, Dele Alli e Eric Dier, também foram incluídos na relação por Southgate, que apostou no atacante Jadon Sancho, do Borussia Dortmund.

Confira a lista de convocados da seleção inglesa:

Goleiros: Tom Heaton, Jack Butland e Jordan Pickford.

Defensores: Trent Alexander-Arnold, Ben Chilwell, Michael Keane, Harry Maguire, Danny Rose, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker e James Tarkowski.

Meio-campistas: Ross Barkley, Dele Alli, Fabian Delph, Eric Dier, Jordan Henderson, Ruben Loftus-Cheeky Declan Rice.

Atacantes: Harry Kane, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Raheem Sterling e Callum Wilson.