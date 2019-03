Com atuação de gala, Cruzeiro goleia o Patrocinense e avança às semis do Mineiro

Com uma atuação de gala, o Cruzeiro goleou o Patrocinense por 5 a 0, neste sábado, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na abertura das quartas de final do Campeonato Mineiro. Com isso, é o primeiro time a garantir vaga nas semifinais. Os gols foram marcados por Fred e depois por Rodriguinho e Marquinhos Gabriel, duas vezes cada.

O próximo adversário do Cruzeiro não está definido porque depende dos outros resultados das quartas de final. Os confrontos das semifinais estão marcados, em princípio, para os dia 31 de março (ida) e 7 de abril (volta).

Por isso, o Cruzeiro se volta agora para o compromisso contra o Deportivo Lara, nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Mineirão. Este jogo é válido pela segunda rodada do Grupo B e foi adiado duas vezes por falta de transporte para a delegação venezuelana devido à crise política do país.

Desde o início de jogo, ficou claro que o Cruzeiro queria decidir o placar rapidamente. Deu certo. O primeiro gol saiu aos sete minutos, quando Rodriguinho roubou a bola e Robinho lançou Fred na saída da defesa do visitante. O artilheiro, com frieza, mandou para as redes.

O segundo gol saiu aos 22 minutos, quando Rodriguinho dominou a bola na linha da grande área e enfrentou a defesa toda, deixando para trás quatro adversários. Na saída do goleiro Jefferson, tocou de esquerda e sem força. A bola ainda bateu na mão do goleiro e entrou. Fred ainda marcou um gol de cabeça aos 26, porém anulado pela arbitragem, que apontou um empurrou no zagueiro.

O time voltou com tudo no segundo tempo e marcou mais dois gols em três minutos. Fred lançou Rodriguinho, que dividiu com um zagueiro, e a sobra ficou para o chute cruzado de Marquinhos Gabriel. Ele também ampliou aos três, em outra boa jogada do trio. Desta vez, Rodriguinho deu de letra para Fred, que lançou Marquinhos Gabriel. Ele invadiu a área e deu uma cavadinha para encobrir o goleiro.

Aos 14 minutos, Rodriguinho acertou a trave em um belo chute no alto. O quinto gol começou em um cruzamento do lado esquerdo de David. O goleiro dividiu com Sassá e a sobra ficou para Rodriguinho chutar para as redes aos 29. Depois disso, o Cruzeiro tocou a bola e ainda criou outras chances para ampliar o placar.

O derrotado Patrocinense agora vai se preparar para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - de 2019, além de já ter garantido vaga também para a mesma competição no próximo ano. Um bom motivo para se contentar para quem pegaria uma viagem de 420 quilômetros para voltar até a cidade de Patrocínio (MG).