Com assistência de Jesus, City bate Cardiff por 2 a 0 e assume a ponta do Inglês

Sem maiores problemas para confirmar o seu favoritismo diante de um time que está na luta contra o rebaixamento, o Manchester City venceu o Cardiff por 2 a 0, nesta quarta-feira, e assumiu a liderança do Campeonato Inglês. Escalado como titular do ataque no lugar do lesionado Agüero, vetado na última terça do confronto, Gabriel Jesus deu assistência para o segundo gol da equipe, marcado pelo alemão Leroy Sané.

O resultado deixou a equipe comandada por Pep Guardiola com 80 pontos, um à frente do vice-líder Liverpool, sendo que agora os dois times estão com 32 partidas realizadas na competição.

Com Jesus formando um trio ofensivo com Leroy Sané e Riyad Mahrez, o City abriu o placar já aos 6 minutos do primeiro tempo contra o Cardiff. Após receber passe longo de Laporte, o meia belga acertou um improvável chute da linha de fundo, mesmo sem ângulo para o arremate, e surpreendeu o goleiro Etherdige, que viu a bola passar entre ele e a sua trave direita.

E o segundo gol do triunfo do City ocorreu ainda na etapa inicial. Aos 44 minutos, Mahrez cruzou da direita para Jesus, que recebeu perto do bico da grande área e ajeitou de peito com categoria para trás, onde estava Sané. E o alemão finalizou cruzado para ampliar para 2 a 0.

Na etapa final, mesmo com a vantagem cômoda no placar, o City manteve a carga ofensiva, criou várias oportunidades de marcar mais gols e chegou a acertar a trave em uma finalização de Foden, mas o jogo ficou mesmo no 2 a 0.

Com a derrota para o City, o time galês estacionou nos 28 pontos e continua distante de deixar a zona de rebaixamento. Em 18º lugar, a equipe encabeça esta área de risco da tabela, cinco pontos atrás de Brighton, Southampton e Burnley, respectivos 15º, 16º e 17º colocados. Fulham e Huddersfield Town, que ocupam as duas últimas posições, com 17 e 14 pontos, já caíram para a segunda divisão nacional.

No Campeonato Inglês, o City só voltará a jogar no dia 14 de abril, contra o Crystal Palace, fora de casa, pois neste sábado, novamente em Manchester, enfrentará o Brighton pela semifinal da Copa da Inglaterra. Nesta sexta-feira, o Liverpool enfrentará o Southampton, como visitante, com a chance de voltar a assumir a ponta do Inglês.