Com assistência de Gabriel Jesus, Manchester City vence Chelsea e garante ponta

Com atuação de destaque do brasileiro Gabriel Jesus, o Manchester City venceu o Chelsea por 1 a 0, em Londres, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, se garantindo na liderança da competição. O gol foi marcado pelo meia belga Kevin De Bruyne, que recebeu assistência de Gabriel Jesus.

A vitória colocou o City à frente do Manchester United na classificação devido ao saldo de gols. Ambos têm 19 pontos, mas a equipe dirigida por Pep Guardiola tem 20 de saldo, um a mais que o rival de Manchester. O Chelsea, atual campeão nacional, caiu para a quarta posição, com 13 pontos.

Sem o argentino Sérgio Agüero, que sofreu um acidente automobilístico na Holanda na última quinta-feira à noite, o City pressionou desde o início e teve as melhores oportunidades para marcar.

Aos 11 minutos, Gabriel Jesus demonstrou estar atento e quase surpreendeu o goleiro Courtois em um recuo de bola. O atacante chegou a dividir com o belga, mas a bola saiu pela linha de fundo. Ainda no primeiro tempo, o espanhol Álvaro Morata sentiu uma lesão muscular e foi substituído pelo meia brasileiro Willian.

Mas era o City quem continuava dominando o jogo. E o time visitante ainda teve outra grande chance de ampliar o placar antes do fim da primeira etapa com o brasileiro Fernandinho, que subiu de cabeça e obrigou Courtois a fazer uma defesa sensacional e salvar os donos da casa.

No segundo tempo, o panorama da partida não mudou muito. O Manchester City seguiu pressionado o Chelsea em busca da vitória. Mas a equipe mandante teve uma boa oportunidade aos 16 minutos, quando Hazard dominou pela esquerda e bateu firme, mas o goleiro brasileiro Ederson praticou grande defesa e impediu o gol.

O City continuou mais ofensivo e quase chegou ao gol aos 20 minutos, mas Gabriel acabou tirando do companheiro ao tentar ajeitar a bola no meio da área para o arremate de David Silva.

O gol da equipe de Manchester, que já amadurecia, chegou aos 22 minutos e teve participação fundamental do atacante brasileiro. Gabriel Jesus dominou na área, virou e deu passe perfeito para De Bruyne, que bateu firme para abrir o placar.

O atacante da seleção brasileira ainda teve outra grande chance de deixar a sua marca na partida. Aos 38 minutos, ele recebeu passe e bateu por cobertura. A bola havia passado por Courtois, mas o zagueiro alemão Antonio Ruediger impediu o gol com a cabeça quase sobre a linha.

O jogo realizado na capital inglesa teve uma figura bastante conhecida pelos brasileiros: o agora técnico Rogério Ceni, que está na Europa para se aprimorar na nova função, acompanhou a partida no meio da torcida do City.

O Manchester City voltará a jogar pelo Inglês no próximo dia 14 de outubro, após a parada internacional para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, quando receberá o Stoke City. No mesmo dia, o Chelsea visitará o Crystal Palace.

