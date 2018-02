Com apoio do Governo do Estado, Murtinho promove torneio de pesca neste fim de semana

A pesca embarcada, no domingo (25), se encerrará ao meio-dia e os vencedores (maior quantidade de peixe e a maior espécie fisgada) receberão prêmios em dinheiro - Fotos: Chico Ribeiro

Um dos principais polos de turismo de pesca esportiva de Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho, situado na fronteira sudoeste com o Paraguai, celebra neste fim de semana a abertura da temporada de pesca em 2018, no dia 1º de março. A prefeitura local, com o apoio do Governo do Estado, promoverá um torneio de pesca na modalidade de pesque-solte (permitida por lei em fevereiro no rio Paraguai), cuja abertura solene ocorre, às 20h, desta sexta-feira (23), na orla.

O torneio reunirá cerca de mil pescadores, entre crianças e adultos, segundo a coordenadora do evento, a turismóloga Vivian Cruz. A pesca infantil ocorrerá na manhã de sábado, na orla do rio Paraguai, que margeia a cidade. No domingo, a partir das 7h, 300 pescadores participarão do torneio de pesca embarcada, numa faixa delimitada de 1 km do rio. “O evento marca a temporada de pesca e ao mesmo tempo divulga as potencialidades turísticas da região”, explica Vivian Cruz.

A prefeitura organizou várias atividades na orla portuária, que deve receber um bom público. Durante a pesca infantil, haverá também a disputa de um torneio de vôlei de área. A pesca embarcada, no domingo (25), se encerrará ao meio-dia e os vencedores (maior quantidade de peixe e a maior espécie fisgada) receberão prêmios em dinheiro. A programação de abertura, nesta sexta-feira, inclui uma procissão dos pescadores brasileiros e paraguaios pelo rio Paraguai.

O Governo do Estado apoia o evento por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC) e Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS).