Com apoio do Governo, Estadual de Futebol tem início nesta quarta-feira

Divulgação

Campo Grande (MS) – Começa nesta quarta-feira (22.01) a 42ª edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A. O atual campeão, Esporte Clube Águia Negra, recebe a Sociedade Esportiva Pontaporanense, detentora do título da segunda divisão estadual no ano passado. A bola vai rolar no Estádio Prefeito Iliê Vidal, o Ninho da Águia, em Rio Brilhante, às 20h15.

A competição tem o apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Neste ano, o governador Reinaldo Azambuja definiu aporte financeiro R$ 822.699,00 do Fundo de Investimento Esportivo (FIE) aos 10 clubes que vão participar do certame.

O montante é 30% maior frente aos R$ 622.720,00 de 2019 e auxiliará nas despesas da competição, como taxa de arbitragem (árbitros, delegado da partida e observador de arbitragem), hospedagem e alimentação nos jogos fora de casa e no custeio de materiais esportivos (uniformes de jogo e de passeio/viagem aos jogadores e membros da comissão técnica, e instrumentos a serem utilizados nos treinamentos).

A primeira rodada terá continuação no domingo (26.01), às 15h, com o embate entre Corumbaense e Maracaju, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá. No dia 1º de fevereiro (sábado), o Aquidauanense receberá a Serc de Chapadão do Sul, às 15h, no Estádio Municipal de Aquidauana “Mário Pinto de Souza”, o Noroeste. Uma hora depois, o Nova Andradina enfrenta o Costa Rica fora de casa, no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho, o Laertão.

Confira a tabela completa de jogos aqui.

Sistema de disputa

Esporte Clube Comercial, Aquidauanense Futebol Clube, Costa Rica Esporte Clube, Operário Futebol Clube, Sociedade Esportiva Pontaporanense, Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc), Esporte Clube Águia Negra, Corumbaense Futebol Clube, Clube Esportivo Nova Andradina e Maracaju Atlético Clube enfrentam-se em turno único (Grupo A).

Classificam-se às quartas de final (segunda fase) os oito melhores, sendo que os que tiverem melhor campanha jogam por dois resultados iguais. Conforme o regulamento da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), nesta fase as equipes serão divididas em quatro grupos de dois times cada: Grupo B (1º A e 8º A), Grupo C (2º A e 7º A), Grupo D (3º A e 6º A) e Grupo E (4º A e 5º A), que jogarão entre si, com duelos de ida e volta, dentro da própria chave. Avançam à semifinal os primeiros colocados de cada grupo.

Os dois últimos colocados na primeira fase (classificatória) serão rebaixados ao Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B. O campeão do Estadual Série A 2020 representará Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro Série D 2021. Na Copa do Brasil do ano que vem, participarão o campeão e vice.

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Fundesporte