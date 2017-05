Com apoio do Governo do Estado, Estadual 2017 termina domingo com a grande final em Corumbá

Corumbá (MS) – O apoio financeiro aos clubes e a reabertura do Estádio Pedro Pedrossian (Morenão) – investimentos do Governo do Estado de quase R$ 1 milhão – após três anos interditado, foram fundamentais para o futebol profissional de Mato Grosso do Sul resgatar a sua força, atrair o público e promover um dos melhores campeonatos dos últimos anos.

Com previsão de renda e público recordes, o Estadual terá sua final neste domingo entre as equipes do Corumbaense e Novoperário, a partir das 15h, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, coroando uma temporada com a participação de dez clubes, bons espetáculos e a presença efetiva do governo, por meio da Fundesporte, no fomento ao futebol.

Por determinação do governador Reinaldo Azambuja, a fundação garantiu o aporte no valor de R$ 775 mil para as equipes profissionais, dinheiro este destinado a cobrir despesas durante o campeonato, como deslocamento para outras cidades. O recurso, segundo o presidente da Federação de Futebol de MS, Francisco Cezário, deu suporte aos clubes para contratar bons jogadores.

Símbolo do esporte

A devolução do Morenão, um dos maiores monumentos do futebol brasileiro, ao torcedor, também foi possível com o Estado destinando R$ 200 mil para obras de adequações no quesito segurança, em atenção ao Estatuto do Torcedor, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS. O estádio foi reaberto no dia 29 de janeiro com o jogo Comercial x Novoperário.

Liberado ao público parcialmente, o Morenão recebeu importantes melhorias. Os setores de acesso a ala coberta do estádio receberam corrimões nas rampas e estrutura metálica em setores de elevação, como o fosso que circunda o campo, os quais poderiam causar acidentes. Parte do estádio também recebeu pintura e melhorias na área de sanitários, vestiários e gramado.

O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, destacou que a devolução do Morenão ao torcedor somente foi possível com a intervenção do Governo do Estado, em razão da necessidade de resgatar um símbolo do esporte em nível nacional e das dificuldades financeiras da UFMS em recuperar o estádio para atender às exigências do Ministério Público.

Arena moderna

Miranda adiantou que o governador Reinaldo Azambuja, mesmo com as dificuldades financeiras do Estado em decorrência da queda de arrecadação, autorizou estudos por meio de projeto para novas intervenções no Morenão. Nesta segunda etapa, a revitalização do estádio incluirá novo sistema de iluminação, placar eletrônico, melhoria do gramado e adequações na arquibancada descoberta.

A proposta, explicou o diretor-presidente da Fundesporte, é mais ousada: transformar o Morenão em uma arena de futebol moderna para sediar jogos do Campeonato Brasileiro e outros grandes eventos esportivos.

O reitor da UFMS, Marcelo Turine, informou a segunda etapa de intervenções no estádio visa prepará-lo para receber sua capacidade máxima de público, de 23 mil pessoas – hoje limitada em 10 mil torcedores. “Com o apoio do Governo do Estado estamos devolvendo o Morenão ao torcedor e à nossa sociedade, fortalecendo assim o esporte de um modo geral”, frisou o reitor.

A grande final

Corumbaense e Novoperário jogam a 76ª partida do Estadual 2017, neste domingo, no Estádio Arthur Marinho, decidindo um título inédito nesta temporada. Com o empate em 1 a 1 no primeiro jogo, disputado semana passada, no Morenão, o alvinegro de Corumbá joga com a vantagem de um novo empate para ficar com o caneco. Expectativa de um grande espetáculo.

Fundado em 1º de janeiro de 1914 – um dos clubes mais antigos do Brasil -, o Corumbaense conquistou sem último título no futebol profissional em 1984. Ao chegar à final, o time beira do Rio Paraguai garante vagas na Copa do Brasil e Série D, e o prefeito da cidade, Ruiter Cunha de Oliveira, anunciou investimentos no estádio local para ampliar sua capacidade, hoje de cinco mil pessoas.

Sílvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

