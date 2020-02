Com apoio do Governo do Estado, 17ª Copa Assomasul terá início em 7 de março

Campo Grande (MS) – Em mais um ano, o Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), apoia a tradicional Copa Assomasul, considerado o maior campeonato de futebol amador do Centro-Oeste. A 17ª edição tem início no dia 7 de março, em Dois Irmãos do Buriti, município atual detentor do título. A competição reúne equipes formadas por servidores públicos municipais, com a finalidade de promover intercâmbio e integração entre as cidades.

As regras da competição foram acertadas em reunião na Assomasul na semana passada

A data de abertura do certame foi definida no último dia 12, durante congresso técnico e arbitral, no auditório da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), em Campo Grande. Os confrontos da fase inicial também foram definidos. O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, marcou presença no evento.

“É uma competição tradicional, reunindo centenas de atletas, que aguardam ansiosamente a cada ano mais uma edição. A Copa Assomasul agrega qualidade de vida, prática esportiva, congraçamento e também é uma opção de lazer ao público que acompanha as partidas, movimentando o Estado inteiro. A Fundesporte está sempre de portas abertas para ser parceira da competição, que fomenta o esporte amador com organização de qualidade”, enfatiza Miranda.

As disputas intermunicipais das 10 etapas da primeira fase foram estabelecidas por meio de sorteio, com a participação dos diretores de esporte dos 57 times inscritos nesta edição, mesma quantidade de 2019. Conforme o regulamento, três equipes de cada grupo avançam à fase seguinte. Ao todo, 30 equipes estarão na segunda etapa. Os duelos acontecem sempre nos fins de semana.

O pontapé inicial será dado no Estádio Municipal Avelinão, em Dois Irmãos do Buriti. Além do time da casa, entrarão em campo Aquidauana, Corumbá, Bodoquena, Ribas do Rio Pardo e Terenos. Confira as partidas:

Jogo 1: 8h30 – Dois Irmãos do Buriti x Terenos

Jogo 2: 9h30 – Ribas do Rio Pardo x Aquidauana

Jogo 3: 10h30 – Corumbá x Bodoquena

De acordo com o sorteio, Terenos enfrentará o perdedor do jogo 2, às 13h30, enquanto o vencedor da mesma partida jogará diante do derrotado do jogo 3, às 14h30. O último compromisso do dia será entre Dois Irmãos do Buriti e o vencedor do jogo 3, às 15h30.

As próximas etapas da competição serão organizadas em Sidrolândia (14.03), Bela Vista (15.03), Costa Rica (21.03), Paraíso das Águas (22.03), Ivinhema (28.03), Nova Andradina (29.03), Paranhos (04.04), Mundo Novo (05.04) e Coxim (18.04).

O Ranking dos Campeões está assim: Maracaju (4 títulos), Sidrolândia (2), Antônio João (2), Iguatemi (1), Jardim (1), Corumbá (1), Bela Vista (1), Tacuru (1), Porto Murtinho (1), Campo Grande (1) e Dois Irmãos do Buriti (1).

*Com informações da Assomasul.

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: Edson Ribeiro/Assomasul