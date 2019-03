Com apoio de João Rocha, Federação de Ginástica de MS recebe aparelhos da Confederação Brasileira de Ginástica

Serão instalados aparelhos masculinos e femininos, como argola, mesa de salto, colar de proteção salto, paralelas simétricas e assimétricas, barra, esteira, trampolim e colchões de diversas medidas - Divulgação

O Centro de Formação de Atletas (Cefat) Rose Rocha terá a disposição a partir do dia 25 de março diversos equipamentos doados pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), em parceria com a Prefeitura Municipal.

O pedido foi realizado pela própria Rose Rocha (in memorian), que dá nome ao local de treinamentos, quando ainda estava na presidência da Federação de Ginástica de Mato Grosso do Sul (FGMS).

Serão instalados aparelhos masculinos e femininos, como argola, mesa de salto, colar de proteção salto, paralelas simétricas e assimétricas, barra, esteira, trampolim e colchões de diversas medidas. "Quero exaltar o legado deixado pela Rose Rocha e o apoio do vereador Professor João Rocha, que viabilizou a entrega dos materiais. Sem eles, este sonho não seria possível", destaca Elaine Nagano, atual presidente da FGMS.

Para o vereador Professor João Rocha, os equipamentos darão musculatura para a modalidade no Estado. "Me sinto orgulhoso e honrado de ter compartilhado essa paixão pelo esporte com a Rose. Esses materiais são mais um legado dela, que segue viva dentro de nossos corações e lembranças", destaca.



Elaine afirmou também os equipamentos vão promover evoluções dentro dos quadros de atletas do Estado. "Nossos materiais eram antigos em sua maioria. A chegada desses novos equipamentos vai servir para melhorarmos o nível dos atletas", finaliza.