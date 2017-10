Com apoio da Prefeitura, Super Encontro de Craques acontece nesta sexta-feira em Campo Grande

O Super Encontro de Craques fará 31 anos nesta sexta-feira (20). As partidas acontecerão na Praça Esportiva Elias Gadia, com a presença do tetracampeão Viola, ex-Corinthians, Santos, Palmeiras e Vasco. Promovido pelo empresário Fernando Rezende, o evento, que recebe o apoio da Prefeitura de Campo Grande, iniciará às 18h.

Na programação terá partidas com equipe liderada por Rezende, que contará com empresários, políticos e ex-jogadores do Operário e Comercial, além dos times Indígenas Terenas Marçal Filho, Índios Terenas Noroeste, Escola Chaveirinho, Escola Pública de Futebol e Amigos da Versátil.

“Com entrada gratuita, a disputa promoverá uma grande festa do futebol com o campeão levando para a casa o Troféu Deputado Dr. Nelson Trad”, comentou Rezende.

Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, a competição provocará a interação entre atletas de diversas gerações. “Fomentaremos a união e a prática esportiva nas categorias máster e infantil, além de oportunizar a integração com os atletas que fizeram história no futebol”, destacou.

Programação

18h: Indígenas Terenas Marçal Filho x Índios Terenas Noroeste

19h: Escola de Futebol Chaveirinho x Escola Pública de Futebol

19h30: Equipe Rezende x Seleção de Amigos