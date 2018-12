Com apoio da Funesp, Copa do Rádio define campeões e encerra campeonato com festa

A 26ª edição da Copa do Rádio Clube encerrou neste domingo (2) com três finais. Na categoria Livre, São Paulo do capitão Rafael Duarte que conquistou o primeiro lugar, na categoria Super Máster o campeão foi a equipe do Góias do capitão Max Nonato e na categoria Supermaster a vitória ficou com o time do Liverpool do capitão Edgar Nakazone. O evento, que contou com o apoio da Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), teve 40 equipes e 400 atletas.

Os jogos movimentaram atletas e torcidas, além de fomentar a prática regular da atividade física, como avaliou Joana Pereira Romano que veio torcer pelo marido José Rodrigues. “Eu comemoro e torço por eles, ainda mais hoje que conseguimos reunir aqui vários motivos bons como amigos, esporte, diversão e lazer”.

Luis Eduardo Naime, membro da Diretoria do Rádio Clube, avaliou a importância de mesclas as gerações. “Mesmo as equipes sendo separadas por categorias de idades, eles estão todos juntos no congraçamento do esporte”. Na final das partidas, os atletas fizeram homenagem ao veterano Antônio Ferreira Gonçalves, participante assíduo dos jogos de futebol de Campo Grande.