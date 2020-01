Com apoio da Câmara de Vereadores, jogos do CREC vão ter portões abertos

A partida acontece no Estádio Laertão, em Costa Rica, às 16h, contra o Cena, de Nova Andradina, pela primeira rodada do Estadual. - Foto: Divulgação/Assessoria

O time profissional de futebol de Costa Rica, o Crec, estreia neste sábado (01) no Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2020. A partida acontece no Estádio Laertão, em Costa Rica, às 16h, contra o Cena, de Nova Andradina, pela primeira rodada do Estadual.

E a grande novidade para o torcedor é que todos os jogos do time em Costa Rica vão ter portões abertos, no campeonato estadual, ou seja, ninguém vai pagar ingresso para assistir as partidas do Crec, no Laertão.

Isso porque dez vereadores de Costa Rica liberaram uma emenda parlamentar coletiva no valor de R$ 50 mil. O dinheiro será utilizado para pagar os ingressos dos torcedores e garantir os portões abertos no estádio Laertão.

A emenda coletiva foi assinada e liberada pelos vereadores Ailton Amorim, Artur Baird, Averaldo Barbosa, Cocó, Dr. Maia, Lucas Gerolomo, Juvenal da Farmácia, Rayner Moraes, Rosângela Marçal e Biri.

Conforme o ex-vereador Ailton Amorim, um dos autores da emenda coletiva, o objetivo é permitir que todas as pessoas possam assistir aos jogos do CREC, aqui em Costa Rica, sem pagar nada.

A Câmara de Vereadores também aprovou um projeto de lei, que autoriza a Prefeitura de Costa Rica a repassar até R$ 695 mil para o Crec disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2020.

A Casa de Leis aprovou o projeto no final do ano passado, que já foi sancionado pelo prefeito Waldeli e convertido em lei.

Conforme o texto da lei, a Prefeitura vai liberar R$ 445 mil para o time disputar a primeira fase da competição. O valor já inclui os R$ 50 mil da emenda coletiva dos vereadores, que garante portões abertos nos jogos disputados no estádio Laertão. Ainda de acordo com a lei, se o time passar para a segunda-fase do Estadual, a Prefeitura vai repassar mais R$ 100 mil para o Crec, além dos R$ 445 mil da primeira fase. E se o time chegar até a final do campeonato, a Prefeitura pode repassar mais R$ 150 mil para a equipe, segundo consta no texto da lei, totalizando R$ 695 mil de repasse.