Com Alfa Romeo, Mick Schumacher faz 6º tempo no segundo dia de testes no Bahrein

O alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, ficou em sexto lugar, nesta quarta-feira, no segundo e último dia de testes coletivos da Fórmula 1 no circuito de Sakhir, no Bahrein, ao dirigir uma Alfa Romeo. Na terça, o piloto de 20 anos, ao volante de uma Ferrari, anotou o segundo melhor tempo, atrás apenas do holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Depois de 70 voltas, Mick teve o melhor desempenho ao completar os 5.412 metros do circuito em 1min29s998. No último final de semana, o alemão estreou na Fórmula 2 no circuito de Sakhir, terminando em oitavo e sexto lugares nas duas corridas.

O mais rápido do dia foi o britânico George Russell, com uma Mercedes, ao rodar em 1min29s029, seguido pelo mexicano Sergio Perez (61 voltas), da equipe Racing Point, com o tempo de 1min29s095.

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, único entre as principais estrelas da temporada a entrar na pista, rodou 103 voltas para alcançar o tempo de 1min29s319, à frente do espanhol Carlos Sainz, que só precisou de 21 voltas para obter 1min29s795.

O espanhol Fernando Alonso (69 voltas), com McLaren, repetiu o 11.º lugar de terça ao marcar 1min31s006, seguido pelo brasileiro Pietro Fittipaldi, neto do lendário Emerson Fittipaldi, que também repetiu o resultado do primeiro dia ao finalizar os testes em 12.º, com o tempo de 1min31s209.

A terceira etapa da Fórmula 1, o GP da China, vai ser disputada no próximo dia 14 no circuito Internacional de Xangai. A principal categoria do automobilismo vai festejar a corrida de número 1.000.

A liderança é do finlandês Valtteri Bottas com 44 pontos, um a mais que o britânico Lewis Hamilton, seu companheiro de Mercedes. Verstappen soma 27, contra 26 do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, estreante na categoria. O tetracampeão Vettel tem 22.