Com ajuda do adversário, Arsenal goleia o Swansea fora de casa pelo Inglês

O Arsenal contou com uma grande ajuda do adversário e goleou o Swansea por 4 a 0 neste sábado, mesmo atuando fora de casa, pela 21.ª rodada do Campeonato Inglês. Com dois gols contra, o time londrino venceu com tranquilidade e se aproximou novamente dos líderes da competição.

O resultado levou o Arsenal a 44 pontos, na terceira colocação, a cinco do Chelsea. No domingo da semana que vem, a equipe volta a campo pela competição para encarar o Burnley, em casa. Já o Swansea segue fazendo péssima campanha, é o lanterna da tabela e pegará o Liverpool fora de casa no próximo sábado.

Apesar da tranquilidade no placar, o primeiro tempo deste sábado foi complicado e o Arsenal só marcou o primeiro aos 36 minutos. Özil recebeu cruzamento da esquerda e tentou cabecear para o gol. A bola tocou na zaga e ficou limpa para Giroud finalizar para a rede.

Na etapa final, no entanto, o time londrino contou com a ajuda do adversário. Aos oito minutos, Iwobi recebeu pela direita e tentou o cruzamento, mas a bola tocou em Cork e encobriu o goleiro. Já aos 11, o mesmo Iwobi pedalou pelo lado esquerdo e bateu para o meio da área. Desta vez, foi Naughton que tocou contra o próprio gol.

Com o adversário completamente batido e sem reação, o Arsenal aproveitou para transformar a vitória em goleada aos 27 minutos. Chamberlain cruzou da esquerda, Ramsey foi travado na hora da finalização e Alexis Sánchez aproveitou a sobra para selar o placar.

OUTROS RESULTADOS - Outro londrino que venceu neste sábado pelo Campeonato Inglês foi o West Ham. Em casa, a equipe chegou à 12.ª colocação, com 25 pontos, ao bater com tranquilidade o Crystal Palace por 3 a 0, com direito a um lindo gol de Andy Carroll de bicicleta. O Crystal Palace, por sua vez, tem 16 pontos e está à beira do rebaixamento.

Em outros jogos do dia pelo Inglês, o Hull City deixou a última colocação ao derrotar o Bournemouth em casa por 3 a 1, mesmo placar do triunfo do Stoke City sobre o Sunderland, fora de casa. O Burnley recebeu o Southampton e fez 1 a 0, enquanto Watford e Middlesbrough não saíram do 0 a 0.

