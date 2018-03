Com ações de esporte e saúde, Prefeitura da posse a Grupo Gestor do Parque Tarsila do Amaral

Foto: Geronimo Interlandi

A tarde deste sábado (10) foi de ações voltadas à comunidade no Parque Tarsila do Amaral, onde a Prefeitura por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e a Secretaria Municipal de Saude (Sesau) realizaram diversas oficinas de esporte e lazer e além de serviços de saúde a comunidade. Na ocasião o prefeito Marquinhos Trad instituiu o Grupo Gestor do Parque e deu posse a seus membros.

Agora, os 7 membros empossados tem a função de auxiliar a administração municipal a cuidar e manter o Parque Tarsila do Amaral atendendo aos anseios e necessidades da população da região.

Refletindo sobre a importância da manutenção dos espaços públicos o prefeito Marquinhos Trad destacou a parceria de empresas privadas e do apoio da comunidade. “Em 14 meses de gestão conseguimos vários empresários parceiros para nos ajudar a dar manutenção no complexo aquático do Parque e reabrir o local, sozinhos não fazemos nada, temos que trabalhar juntos com vereadores, empresários e a comunidade para melhorarmos”, disse Marquinhos.

Para o diretor presidente da Funesp, Rodrigo Terra, todos os parque devem ter grupos gestores. “Acreditamos que os espaços públicos possam funcionar dignamente quando são administrados em conjunto com a população. E hoje estamos cumprindo um compromisso do programa de governo do prefeito Marquinhos e vamos fazer isso em todos os parques da Capital”, destacou Terra.

Empossado nesta tarde, representando a população, Carlos Rosa Sandim, morador do bairro Vida Nova, espera que o Grupo consiga melhorar cada vez mais o parque e que possa trazer mais usuários aos projetos. “O parque já melhorou muito sob a gestão do prefeito Marquinhos Trad. Já são mais de mil exames médicos e com a ajuda do Grupo Gestor teremos ainda mais conquistas”, comentou ele pontuando que “existem momentos de pedir e reivindicar, mas hoje tem o que agradecer”.

Participando do evento, o vereador Betinho disse que fica feliz em ver a comunidade no Parque. “A população está de parabéns por participar ativamente das atividades esportivas, principalmente nas piscinas, que por anos ficaram fechadas e agora conseguimos trazer de volta este benefício aos moradores da região”, disse.

Além do Parque Tarsila do Amaral, a Prefeitura já implantou grupos gestores nos Parques Ayrton Senna e Autódromo Internacional de Campo Grande.