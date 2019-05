Com academia ao ar livre, moradores do Nova Bahia afirmam que vão desenvolver rotina saudável

IMG_3000 (Copy)

Acordar cedo todos os dias e se exercitar ao ar livre traz diversos benefícios para a saúde. Eles vão desde a melhora do sono e da disposição, a redução do estresse. Dona Judith Maria Ribeiro Marques sabe bem disso. Com 77 anos, dona Judith que até hoje trabalha em casa e faz questão de se exercitar conta que praticava exercícios semanais, agora, com a implantação da Academia ao ar Livre no Bairro Nova Bahia, a rotina deve mudar para melhor.

“Eu me exercitava semanalmente com um professor que dá aula no posto de saúde da Mata do Jacinto. Agora com a academia aqui perto, vou fazer todos os dias”, contou, informando que vai pegar dicas com o instrutor para fazer os exercícios certinho.

Já dona Maria de Lourdes dos Santos vai aproveitar a novidade para voltar a uma rotina saudável.

“Eu fazia exercícios ali no CRAS, mas ai parei. Agora vou voltar a ter uma vida mais saudável, a cuidar mais de mim”, afirmou a senhora de 65 anos.

A academia foi instalada na Rua Guarapuã, esquina com Rua Pedro Bedoglim. Essa é a terceira academia instalada pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) em 2019 e deve atender mais de 5 mil pessoas. Até 2020, a Prefeitura deve instalar um total de 30 academias pelos bairros da Capital.

Segundo o prefeito Marquinhos Trad, a academia é mais uma benfeitoria para a população. “A academia foi um pedido dos moradores daqui. A Marilce veio, nos pediu e disse que desde 2008 lutava por esse projeto, então para gente é uma satisfação trazer essa academia para a população. Trazer algo tão esperado por todos”, disse

Com 10 equipamentos para a prática de atividade física, a academia terá alongador, esqui duplo, multi exercitador, pressão de pernas duplo, remada sentada, rotação diagonal, rotação vertical, simulador de caminhada, simulador de cavalgada, surf duplo, além da placa orientativa.

Presidente da associação de moradores do Bairro Nova Bahia, Marilce Oliveira, a agradeceu o projeto e contou que muitos moradores também ajudaram para que tudo se concretizasse.

“Primeiro queremos agradecer a Prefeitura, e ao prefeito Marquinhos Trad, depois a todos que de alguma forma nos ajudaram para que esse dia chegasse”, afirmou.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, pontuou que as academias é mais uma forma de garantir que o campo-grandense se movimente.

“Além das ações de esporte e lazer desenvolvidas pelos projetos da Funesp em 60 locais diferentes, nosso objetivo é fazer com que a população tenha a oportunidade de se movimentar perto de suas residências e assim, além das oficinas, estamos implantando novas academias ao ar livre na Capital”.

Pela programação, a Funesp primeiro reformou as 21 unidades que a pasta já administrava e só então iniciou o processo de novas implantações. Os aparelhos ficam em praças e parques de Campo Grande e estão disponíveis a população de todas as faixas etárias para a prática de exercícios físicos.