Com a volta de Scarpa, Palmeiras tem só um desfalque para estreia na Libertadores

O Palmeiras treinou nesta segunda-feira pela manhã na Academia de Futebol, em São Paulo, com uma novidade. Antes do embarque para a Colômbia, local da estreia na Copa Libertadores, nesta quarta, contra o Junior Barranquilla, o time contou com a presença do meia Gustavo Scarpa na atividade. Depois de ficar fora por cerca de 20 dias, o jogador está liberado e aumenta as opções para o técnico Luiz Felipe Scolari escalar a equipe.

Gustavo Scarpa havia sofrido uma lesão no tornozelo esquerdo na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, pelo Campeonato Paulista, mas está recuperado e pode ser novidade para a partida na Colômbia. Quem também estava lesionado e está de volta é o meia Moisés, que estava com dores na perna direita, mas ainda mesmo no domingo trabalhou com o grupo e pode ser escalado.

Na manhã desta segunda-feira, Felipão comandou na Academia de Futebol o último treino antes da viagem para a Colômbia. A atividade foi aberta apenas nos primeiros minutos. Com os retornos de Gustavo Scarpa e Moisés, o Palmeiras só terá um desfalque para a estreia na Libertadores. Trata-se do zagueiro Luan, que sofreu um estiramento na coxa esquerda no clássico contra o Santos, há nove dias, e ficará pelo menos mais três semanas fora.

O elenco alviverde viajou para a Colômbia na tarde desta segunda-feira. Em Barranquilla, local da estreia no torneio, o Palmeiras fará o último treino nesta terça, também sem a presença dos jornalistas. O possível time titular na estreia deve ter: Weverton; Mayke, Edu Dracena, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Dudu, Felipe Pires e Borja (Deyverson).

Curiosamente, o Junior Barranquilla também foi o adversário da estreia do Palmeiras na Libertadores do ano passado. O time alviverde, então comandado pelo técnico Roger Machado, ganhou a partida por 3 a 0, com dois gols de Bruno Henrique e outro de Borja.