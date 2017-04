Com a volta de Jadson, Carille ensaia Corinthians para a decisão do Paulista

O Corinthians realizou mais um treinamento nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, e o técnico Fábio Carille comandou uma atividade para ensaiar a equipe que irá enfrentar a Ponte Preta, domingo, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A novidade ficou para a presença do meia Jadson, poupado do treino de quarta-feira.

O time treinado por Carille às vésperas da primeira partida da final do Campeonato Paulista foi: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. A formação é a mesma dos dois jogos contra o São Paulo pela semifinal.

Na quarta-feira, Jadson foi poupado e em seu lugar, o jovem Pedrinho foi testado. A tendência é que Carille não tenha qualquer problema para escalar a equipe. Nesta quinta-feira, Marquinhos Gabriel participou do treinamento normalmente e parece recuperado de problemas físicos. O time alvinegro volta aos treinos na sexta-feira à tarde, novamente no CT Joaquim Grava.

O Corinthians abriu nesta quinta a venda de ingressos para o segundo jogo da decisão, que será realizado domingo que vem, dia 7, no Itaquerão. E em apenas 45 minutos, os sócios do Fiel Torcedor esgotaram as reservas dos bilhetes para a decisão.

Os torcedores tem até o meio-dia do dia 29 para efetuar o pagamento e garantir a entrada para a partida. Ainda restam poucos lugares em setores corporativos, como camarotes e Business Lounge. No total, foram colocados à venda cerca de 45 mil ingressos.

Veja Também

Comentários