Com a participação de 7 mil pessoas, Autódromo volta a ser espaço de lazer para população

Foto: Diogo Gonçalves

O Autódromo Internacional de Campo Grande recebeu neste fim de semana mais de 7 mil pessoas que prestigiaram e acompanharam os melhores pilotos do motociclismo na manobras radicais da 6ª e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross e com os apaixonados por carros baixos na exposição Expobaixos.

Na principal categoria, a MX1, o português Paulo Alberto foi imbatível. O piloto que já havia vencido a bateria extra realizada no sábado (25, venceu novamente as duas baterias da classe neste domingo e subiu no lugar mais alto do pódio. “Consegui andar bem nesta pista. Estou me sentindo muito bem com a minha nova moto, uma CRF 450. Foi um fim de semana perfeito e agora espero poder fazer boas provas na final do Campeonato”, declara o vencedor da etapa, Paulo.

“Antes para assistir uma prova, os admiradores do motocross tinham que ir para outras cidades e até estado, hoje nós que estamos recebendo. Há diversos campo-grandenses prestigiando os eventos, assim como e há muita movimentação também fora do autódromo, com a gastronomia, transporte, renda, hotelaria, além de uma projeção nacional com a transmissão pela Sport TV”, avaliou prefeito Marquinhos Trad.

Na arquibancada a família assiste vidrada a cada manobra das motos e elogia a iniciativa da prefeitura. “Nós nunca tínhamos vindo ao autódromo e aproveitamos a prova de Motocross para passear e conhecer o local, que é maravilhoso e tem estrutura para diversos eventos”, disse Ellison Braga, que estava com a esposa Sara Perez e a filha Maithe.

Além do sucesso do evento, o presidente da Federação de Motociclismo de MS, André Azambuja, comemora a parceria com a prefeitura para utilização da pista para os treinos que irá beneficiar pilotos e população. A nível nacional, o Presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, Firmo Alves elogia a pista. “O percurso e o trajeto da pista é uma das maiores e melhores do Brasil. No total são 1500 metros com 15 obstáculos e conta com uma pista de teste, além de resistir à chuva”, festejou Firmo.

Eventos nacionais

Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, os eventos esportivos que a Capital esta recebendo são reflexo de uma política de pública organizada. “É o segundo fim de semana seguido de etapas nacionais e semana que vem tem Fórmula Vee. Isso não é coincidência, é a prova do compromisso da Prefeitura, de uma política pública organizada, de uma política de capitação de grandes eventos esportivos, que não só incentiva a prática esportiva, mas também promove o lazer”, comentou.

Além do Motocross, o Expobaixos reuniu cerca de 800 carros e segundo os organizadores Françoes Bitencout e Daiana Luz, de Porto Alegre, a perspectiva é voltar ao Autódromo.

“Além da infraestrutura do local, a cidade é bonita, organizada e limpa. Estamos planejando novos eventos para Campo Grande”, disse Françoes.

Com o encerramento destes campeonatos a população já pode colocar na agenda a Fórmula Vee que retorna a Autódromo Internacional de Campo Grande no dia 3 de novembro com entrada gratuita. A classificação completa do Motocross pode se conferida no site: http://www.cbm.esp.br/sistema/classificacao-categoria.php?idCategoria=55&idCampeonato=413&organizador=CBM&idModalidade=13&gruporesultadogeral=