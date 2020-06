Com a agenda lotada, presidente Sérgio Santos Rodrigues toma posse no Cruzeiro

Sérgio Santos Rodrigues teve um dia agitado, nesta segunda-feira. Além de tomar posse como novo presidente do Cruzeiro, o dirigente teve uma série de reuniões na tentativa de traçar planos para reerguer a equipe mineira, que pela primeira vez vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Na sede administrativa do clube, ele teve uma reunião com os membros da família Aro (Adriano e Marcelo) e Castellar Guimarães Neto, um dos oito vice-presidentes da CBF, cuja a pauta foi mantida em sigilo.

Presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano aguarda a liberação dos organismos de saúde e do governo do estado para determinar a data de retorno do Estadual. Marcelo é diretor de relações institucionais da CBF e relator do projeto de lei que prevê, durante a pandemia, a suspensão do pagamento do Profut.

Ainda no encontro esteve Castellar Guimarães Neto, que é integrante do Comitê Player Status, da Fifa, que cuida das transferências de atletas e sua regulamentação. Castellar Neto é ex-presidente da FMF e, hoje, um dos vice-presidentes da CBF.

"Começamos oficialmente os trabalhos no Cruzeiro. Digo que oficialmente pois desde a última semana toda a nossa equipe já estava aqui ao lado do Dalai (então presidente interino) e do Conselho Gestor, que nos deram todo o espaço necessário para que iniciássemos a nossa atuação. Estamos muito animados e a Nação Azul sabe que estou realizando um grande sonho. Vamos trabalhar firme, que a torcida venha conosco e que todos possamos dar as mãos para construirmos um novo Cruzeiro. Só vamos superar as dificuldades com a ajuda de todos, em paz, unidos e sempre buscando o melhor para o Clube", enfatizou Sérgio Santos Rodrigues.

TREINO - Os jogadores do Cruzeiro voltaram aos treinos nesta segunda-feira e o argentino Ariel Cabral concedeu entrevista coletiva. O atleta está a 12 jogos de se tornar o estrangeiro com mais partidas pelo clube. Ele soma 177, contra 188 do uruguaio Arrascaeta, atualmente no Flamengo.

"É uma marca interessante e não muitos conseguem chegar a esses números. Estou tranquilo e me preparando para voltar quando os jogos recomeçarem e, se Deus quiser, poder aumentar esses números e fazer um bom papel, ajudando a recolocar o Cruzeiro onde ele sempre deve estar", afirmou o atleta.